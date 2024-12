Napoli, è già mercato: sì a Danilo ma Raspadori resta. Ecco la strategia

NAPOLI - Il mercato si avvicina, gennaio è alle porte, l’idea del Napoli è quella di completare l’organico con un difensore in prestito . In lista c’è Danilo della Juventus . Il brasiliano è una possibilità per diversi motivi. È in scadenza di contratto a giugno. Non rinnoverà e dunque l’addio alla Juve si consumerà comunque a breve. Il club bianconero apre, ma ha chiesto Raspadori per uno scambio di prestiti. Il Napoli ha detto no. Per Conte, l’attaccante dell’Italia non parte. Non vuole che la rosa venga toccata. Per il difensore serve comunque liberare un posto in lista, al momento completa. L’indiziato numero uno a partire è Juan Jesus . Fuori un centrale per un altro. Lavori in corso. Raspadori, però, resterà al Napoli: questa è la linea attuale. La scorsa estate lo avevano cercato il Marsiglia dell’ex allenatore al Sassuolo, De Zerbi, e l’ Atalanta di Gasperini. Il Napoli ha sempre rispedito al mittente ogni eventuale proposta.

Napoli, occhi su Danilo

L’interesse per Danilo resiste. Il Napoli apprezza il capitano della Juve e ha buoni motivi per farlo. Intanto per l’esperienza. Anni 33, alla Juve dal 2019, Danilo in carriera ha vestito le maglie di Porto, Real Madrid e Manchester City. Nel Brasile ha collezionato 65 presenze. Manna lo conosce benissimo. È un veterano della Serie A e saprebbe come inserirsi in un organico in cui le gerarchie al centro sono chiare con Rrahmani e Buongiorno titolari indiscussi. Ma uno con il suo carisma e la sua leadership può far comodo. Conte lo sa. Danilo, ma non solo.

Napoli, casting per il difensore

Il Napoli è vigile su diversi profili, il ds Manna scruta il mercato in cerca di opportunità partendo dal filtro del prestito. Ecco perché Kiwior dell’Arsenal e Dragusin del Tottenham, pur essendo nomi apprezzati da tempo, restano opzioni difficili. I rispettivi club chiudono al trasferimento a titolo temporaneo a gennaio. Ma i due profili piacciono, così come restano nel mirino del Napoli il ventunenne ceco Vitik dello Sparta Praga e il brasiliano Antonio Silva, classe 2003, di proprietà del Benfica e nel mirino anche della Juve. Nomi per oggi e per domani nel folto elenco di profili che il Manna aggiorna ogni giorno. Tra necessità e priorità. Per gennaio si punta a un centrale di difesa in prestito. Danilo è uno dei nomi. Ma Raspadori non si muove.

lps