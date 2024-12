Conte diretta prima di Lazio-Napoli: conferenza stampa Coppa Italia LIVE

Il Napoli si prepara a scendere in campo contro la Lazio all’Olimpico negli ottavi di Coppa Italia , quattro giorni dopo la vittoria di Torino e tre giorni prima del bis con la squadra di Baroni in campionato al Maradona. Antonio Conte presenta la sfida in conferenza stampa da Castel Volturno: segui tutti gli aggiornamenti in diretta.

14:36

Conte: "A fine anno sarò contento se avremo costruito basi"

"Contento a fine anno se continuerò a vedere miglioramenti, se mi renderò conto che avremo posto basi per essere ambiziosi, stare lì e lottare per qualcosa di importante. Altrimenti anche la vittoria può diventare effimera e fuorviante".

14:35

Conte sulla Coppa Italia

"Obiettivo Coppa Italia? Obiettivo è costruire e crescere e per farlo c'è bisogno di giocare quanto più possibile. Quest'anno abbiamo campionato e Coppa Italia, per alcuni aspetti è penalizzante. Abbiamo avuto Modena e Palermo con cui c'era possibilità di dare spazio a calciatori che ne avevano avuto di meno e domani avremo altra opportunità chiara per testare la crescita di tutti. È importante prepararci bene, andare avanti significa avere altro spazio per dimostrare che si stanno facendo miglioramenti e capire bene. Importante per i calciatori, per il club ma anche per me. Finora siamo stati bravi e fortunati a non avere infortuni, abbiamo avuto Mazzocchi ma a livello muscolare non ne abbiamo avuti. Sarà momento importante per fare valutazioni, affrontiamo la gara con grande impegno".

14:31

Conte, pensiero per Bove

"A nome mio e di tutti i ragazzi ci tenevo a mandare un grandissimo abbraccio a Bove, siamo tutti con lui e speriamo di vederlo quanto prima a fare quello che sa fare benissimo"

14:28

Napoli, tra poco Conte in conferenza stampa

Inizierà tra pochi minuti la conferenza stampa di Conte: segui tutti gli aggiornamenti con la nostra diretta.

14:15

Conte, obiettivo Coppa Italia

Ieri al centro sportivo di Castel Volturno è andata in scena la classica seduta mista post partita, a neanche ventiquattro ore dalla vittoria contro il Toro, e di conseguenza soltanto oggi si comincerà a capire qualcosa in più sulle intenzioni, sui cambi che il tecnico intenderà proporre per la sfida secca con la Lazio. Una partita che vale l’ingresso nei quarti di finale, un obiettivo dichiarato e sottolineato proprio da Conte anche domenica: "Mi fa piacere dare il giusto spazio a chi finora non l’ha trovato, ma questo non significa che snobberemo la Coppa. Vogliamo passare il turno".

14:00

McTominay e i segnali di Conte

Il nuovo leader del Napoli, il centrocampista più completo del campionato, l'uomo che ha cambiato i programmi di Conte. L'irruzione di Scott McTominay in Italia è stata dirompente, la firma sulla vittoria di Torino è solo la ciliegina sulla torta di una prima parte di stagione da incorniciare

13:45

Mertens torna a Napoli: sorpresa a Castel Volturno

Prima la cena con Rafa Marin, poi la visita a sorpresa a Castel Volturno: Dries Mertens è tornato a Napoli.

13:37

Lazio-Napoli: Conte verso il turnover

Torino e doppia Lazio, tre partite in una settimana. Ritmi da coppe, e ciò significa che Conte cambierà. In lizza per scendere in campo dal primo minuto giovedì all’Olimpico ci sono un po’ tutti i componenti di una panchina decisamente di qualità: da Caprile a Raspadori, passando per Gilmour, Ngonge, Simeone, Folorunsho, Spinazzola, Neres e i difensori centrali. Uno su tutti: Rafa Marin. Lo spagnolo, acquistato in estate dal Real Madrid per 11 milioni di euro, finora ha giocato soltanto contro il Palermo nei trentaduesimi, dall’inizio alla fine, ma in campionato non ha mai esordito, 0 minuti, e non vede il campo dal 26 settembre. Ben oltre i due mesi. Per la cronaca: se Conte sceglierà di lanciare insieme agli esterni d’attacco anche Jack e il Cholito, è possibile il passaggio al 4-2-3-1 come nel turno precedente.

13:30

Quando parla Conte in conferenza stampa

A due giorni da Lazio-Napoli, Antonio Conte è atteso in conferenza stampa a partire dalle 14:30. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale con la nostra diretta.

