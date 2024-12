Napoli, Mazzocchi a Sanremo? La risposta social a Rocco Hunt

Mazzocchi smentisce il duetto a Sanremo con Rocco Hunt

Il terzino del Napoli ha risposto alla proposta nelle storie del suo profilo di Instagram: “Vedo e sento notizie su una mia presunta presenza a Sanremo. Ringrazio il mio amico Rocco Hunt a cui voglio tanto bene per la proposta ironica che mi ha fatto e gli auguro il meglio, ma nella vita faccio tutt’altro. La mia mente è proiettata h24 per il ritorno in campo. È alla mia professione che dedico tutte le mie energie. Non vedo l’ora di tornare a combattere con i miei compagni”.