Osimhen, quanto incasserà il Napoli a giugno dalla clausola

A gennaio non sono previsti scossoni in ottica mercato, lo ha annunciato il giocatore in persona, ma a giugno il Napoli punta a ricavare 75 milioni di euro dalla cessione di Victor Osimhen. Ovvero, il nuovo valore della clausola rescissoria stabilito prima di accettare il prestito al Galatasaray a settembre. Nei prossimi giorni, in occasione della finestra invernale dei trasferimenti, non accadrà nulla a meno di stravolgimenti clamorosi: Osi ha dichiarato di non voler cambiare aria e di voler chiudere la stagione a Istanbul, dove ha precisato a più riprese di essere felice e contento e dove condivide con Mertens giornate e partite.

I numeri di Osimhen

Dopo il grave infortunio di Icardi, tra l’altro, è diventato l’unico frontman dell’attacco: per il momento ha realizzato 9 gol in 12 partite tra campionato ed Europa League. Soliti ritmi. In lizza per l’acquisto del suo cartellino c’è lo stesso Galatasaray, che per la cronaca se Victor fosse andato via a gennaio avrebbe ricavato anche 6 milioni a titolo di indennizzo: la clausola per club diversi da quello turco, infatti, scala fino a 81 milioni di euro nel mercato d’inverno.