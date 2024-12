Di Lorenzo diventa attore per una serie tv a Napoli: cosa farà e tutti i cameo

Di Lorenzo oltre che sul campo protagonista anche sul grande schermo. Il capitano del Napoli capolista in Serie A ha preso parte a un cameo nella serie tutta italiana Uonderbois , disponibile su Disney+ da venerdì 6 dicembre. Una veste inedita che sorprenderà i tifosi azzurri. Ma il suo non è l'unico cameo d'eccezione.

Uonderbois, la nuova serie su Napoli

Sei episodi, ambientati in una Napoli inedita, mistica, cui fanno da cornice le leggende popolari su questa città, grande protagonista della serie Uonderbois. Una serie, diretta da Andrea De Sica e Giorgio Romano, creata da Barbara Petronio e Gabriele Galli, con protagonisti Serena Rossi e Massimiliano Caiazzo. La vicenda tratta un gruppo di amici prossimi a essere sfrattati dalle case nei quartieri popolari in cui vivono. Perché La Vecchia, perfida proprietaria degli stabili, sta per vendere le abitazioni in cambio di una misteriosa statuetta di Maradona. Statuetta che verrà trafugata da Tonino Uonderbois, un novello Munaciello. A guidarli in questo viaggio è la conoscenza dei segreti più antichi della loro città. Un cast che include, tra gli altri, anche la partecipazione straordinaria di Nino D'Angelo, e con due brani inediti di Geolier a fare da colonna sonora. In tutto ciò, sarà presente nella serie anche Giovanni Di Lorenzo, il capitano del terzo scudetto della storia del Napoli.