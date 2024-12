Conte, interviste e conferenza stampa dopo Lazio-Napoli: rivivi la diretta

ROMA - Antonio Conte commenta l'eliminazione dalla Coppa Italia del suo Napoli, battuto stasera 3-1 dalla Lazio di Baroni negli ottavi di finale, allo Stadio Olimpico. Tutte le parole dell'allenatore azzurro in tempo reale alle tv e in conferenza stampa.

23:55

La prestazione delle riserve secondo Simeone

Anche a Simeone viene chiesto della prestazione dei rincalzi: "Ovviamente, dopo un risultato negativo, la prima cosa che si pensa è la presenza di chi ha giocato meno. Non ci sono alibi, chi gioca deve farsi trovare pronto. Noi ci alleniamo molto bene, chi gioca e chi non gioca, la preparazione è sempre buona, ma in campo bisogna fare qualcosa in più. Secondo me non ci sono alibi".

23:45

L'amarezza di Simeone

Anche Giovanni Simeone ha parlato in conferenza stampa: "Non sono soddisfatto, sono deluso. Per vincere dobbiamo fare più di un gol, dobbiamo fare di più. Sono deluso del risultato, questo è quello che sento in questo momento. Quando subisci una sconfitta ti viene la rabbia, dobbiamo trasformare questa rabbia in voglia di riprenderci subito fisicamente e mentalmente. Vorrei rigiocare subito, ho tanta rabbia dentro e vorrei riportarla tutta in campo domenica perché vorrei vincere".

LAZIO-NAPOLI 3-1, TABELLINO E STATISTICHE

23:35

Le sostituzioni, Raspadori e Folorunsho

A Conte viene domandato se non si sarebbe potuto inserire qualche titolare all'inizio della ripresa, quando la Lazio si è portata sul 3-1: "E su cosa faccio una valutazione, su 45-50 minuti? Che senso ha? Abbiamo fatto i cambi al 70', il risultato era importante, ma era importante anche fare certe valutazioni. Io l'ho vista in questa maniera, l'avevo vista così con il Palermo, per noi era importante, in questo percorso, fare certe valutazioni che non puoi fare in 45-50 minuti. Avrei mancato di rispetto a certi giocatori. Sarebbe stata solo una bocciatura". Poi gli viene chiesto della prestazione deludente di Raspadori: "Non penso sia giusto scendere nei dettagli dei singoli, i ragazzi si sono impegnati tutti e tutti hanno dato il massimo. Ripeto: sarei rimasto deluso se non ci fosse stato grande impegno, tutti hanno fatto il massimo e cercato di dare il loro apporto, poi come ogni partita c'è chi ha fatto meglio e chi un po' meno". Stessa risposta su Folorunsho e Zerbin, alla prima da titolari: "Non mi sembra il caso di andare sui singoli, non è giusto, c'è sempre una prestazione di squadra da giudicare. L'impegno è stato massimale da parte di tutti e sono molto soddisfatto di tutti, per le altre cose è giusto che ognuno faccia le proprie valutazioni. Non entro nei dettagli perché non sarebbe giusto però oggi abbiamo qualcosa in più in mano rispetto a prima dove avevamo zero e penso che questo sia importante".

23:32

Conte e la delusione per la sconfitta

Viene chiesto a Conte se è rimasto deluso dalla sconfitta di stasera con la Lazio: "Deluso no, assolutamente, sarei rimasto deluso se non ci fosse stato impegno, applicazione e volontà che ci sono state, tutte. Non posso essere deluso da ciò che ho visto, anche perché i ragazzi avevano voglia e tutti noi volevamo passare il turno. Ripeto: era giusto fare questo tipo di partita, anche perché c'è una stagione davanti a noi, siamo solo a un terzo. Era giusto vedere i progressi di tutti quanti, soprattutto da parte di chi partecipa attivamente durante la settimana e ha anche il merito del fatto che siamo partiti così bene in campionato. Ma era anche importante fare tutti delle valutazioni serie".

23:30

Conte e Napoli-Lazio di domenica

Domenica Napoli e Lazio si ritroveranno di fronte: "Sicuramente sarà una partita diversa, giocheremo in casa e in un'altra competizione. Sarà una partita tosta perché la Lazio è sicuramente un'ottima squadra, attrezzata anche per giocare in Europa League e ha una rosa di valore come dimostrato anche oggi. È inevitabile che noi cercheremo di fare la nostra partita".

23:25

Conte in conferenza stampa

Conte parla in conferenza stampa e gli viene ancora chiesto del parché abbia schierato tanti rincalzi contro la Lazio: "Non abbiamo giocato per perdere. Fossimo usciti lo stesso non avrei avuto neanche questa opportunità per chi ha giocato meno. Abbiamo fatto una scelta molto ponderata, contro il Palermo avevamo fatto la stessa scelta e tre-quarti dei calciatori erano rimasti fermi a quella partita. Ci rimane una stagione lunga davanti a noi, non possiamo farci il segno della croce e sperare che nessuno si faccia male. Quando parlo di costruzione e di percorso intendo questo, siamo stati bravi e fortunati ad avere solo un infortunio muscolare con Mazzocchi. È stata una scelta ponderata, i ragazzi meritavano quest'occasione e dispiace perché tutti volevamo andare avanti in questa competizione. Ho visto le statistiche, la partita è stata molto equilibrata, a livello di tiri e possesso non sono stati superiori. Forse potevamo fare qualcosa in maniera migliore sui tre gol. C'è stata grande applicazione da parte di tutti, complimenti alla Lazio che va avanti".

23:19

Conte sulla partita e sulla lotta scudetto

Conte ancora a Mediaset: "Ho visto le statistiche, la partita è stata equilibrata, dovevamo essere più attenti sui gol, il terzo gol ci ha tagliato le gambe. Potevamo fare di più, dobbiamo cercare di migliorare. Favoriti dall’essere senza coppe? Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire o peggior cieco di chi non vuol vedere. Noi andiamo avanti per la nostra strada. Lasciamo parlare gli altri perché abbiamo iniziato un percorso di ricostruzione e faremo tutto il possibile per realizzare qualcosa di importante. Scorciatoie nella vita non esistono. Se ti sta bene, ti sta bene, altrimenti cambi…"

23:15

Conte e le riserve in campo

Conte viene incalzato ancora sul fatto di non aver schierato i titolari del Napoli stasera: "L'abbiamo fatto contro il Palermo e abbiamo vinto 5-0, quale altra occasione c'è per dare questa possibilità a un gruppo di ragazzi che si allena in maniera importante. Se non gli dai mai l'opportunità è chiaro che il gruppo lo perdi nell'intensità e nell'abnegazione. Anche nel percorso uno deve capire la rosa a che punto sta facendo delle valutazioni. Per costruire qualcosa devi sapere che cosa hai".

23:11

Conte: "Dispiace, ma era giusto dare spazio ad altri giocatori"

Conte parla a Mediaset: "Non sono deluso, ma c'è il fatto di essere usciti da una competizione. Questo ci deve portare delusione e un'arrabbiatura. Fare questa determinata scelta (di schierare tante riserve, n.d.r.) era inevitabile che potesse portare dei rischi. Tanti giocatori non avevano avuto la possibilità di giocare partite ufficiali. In un processo di crescita dovevo avere l'opportunità di vedere alcuni giocatori. Era giusto vedere e valutare. C'è dispiacere nell'uscire da una competizione, ma c'era necessità di fare delle valutazioni".

23:04

Domenica la rivincita in campionato

Dopo l'eliminazione di stasera, il Napoli ritroverà la Lazio già domenica sera in campionato per un curioso scherzo del calendario: la squadra di Conte stavolta giocherà in casa alle 20:45, alla ricerca di una rivincita dopo il ko di stasera.

22:50

Tra poco le parole di Conte

L'allenatore del Napoli Antonio Conte tra poco parlerà alla televisioni collegate e in conferenza stampa.

Stadio Olimpico, Roma