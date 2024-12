Napoli a sorpresa, ancora niente pienone: due giorni per il sold out

NAPOLI - Domani arriva la Lazio, ma il Maradona su carta non ha ancora raggiunto il classico pienone . L'abitudine recente, le vigilie delle ultime sfide con la rincorsa al biglietto e il sold out ben prima del giorno partita, non si è ancora verificata. Fino a ieri sera erano ancora diversi i settori con tagliandi a disposizione. Solo l'anello superiore delle due Curve è esaurito da giorni . Per il resto, si può ancora acquistare qualsiasi biglietto per gli altri settori, certo con disponibilità differenti: sono infatti in esaurimento i Distinti superiori mentre ci sono molti più posti per l'anello inferiore delle Curve e per le due Tribune, la Nisida e Posillipo. Possibile accelerata nelle prossime ore con ancora due giorni pieni a disposizione dei tifosi per prenotare un posto al Maradona. La partita è in programma domani sera alle 20.45.

Napoli in attesa del sold out

Anche senza sold out, ipotesi al momento possibile ma aspettando novità dalla prevendita, il Maradona presenterà comunque il solito colpo d'occhio. Sarà una notte d'entusiasmo e attesa per la capolista che torna a Fuorigrotta dopo aver battuto, due settimane fa, la Roma di Ranieri. Nel mezzo il trionfo contro il Torino. Il Maradona quest'anno è tornato a cantare, a sostenere la squadra, a far festa. Come nell'anno del tricolore o in quelli precedenti. Si fa trascinare dai risultati del campo, dallo spirito di Conte, dal ritrovato sorriso di un gruppo che proprio al Maradona, il 29 settembre, ritrovò la testa della classifica. Da allora non l'ha più persa.

Napoli, entusiasmo da primato

Anche in quella circostanza, contro il Monza, era un posticipo. Il Napoli vinse con i gol di Politano e Kvaratskhelia. Una notte che segnò la prima svolta stagionale in un Maradona gremito con oltre cinquantamila presenti. Solo contro il Bologna alla prima in casa lo stadio si fermò a quarantacinquemila. Da allora, nelle successive sei di campionato ma anche col Palermo in Coppa Italia, superato sempre il tetto dei cinquantamila pronti a sostenere la squadra e a esultare per le vittorie e le feste al novantesimo. Come contro la Roma. Aspettando l'altra squadra della Capitale, la Lazio di Baroni. La replica della sfida di Coppa Italia ma senza i tifosi provenienti da Roma: divieto di trasferta, infatti, per i residenti nella Regione Lazio così come era stata vietata la trasferta ai campani per la sfida di giovedì all’Olimpico.

