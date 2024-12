Napoli, sorpresa Kvaratskhelia: il rinnovo è più vicino

All’improvviso Kvara e il Napoli di nuovo vicini . Più vicini in quella che ormai può serenamente considerarsi un’estenuante di trattativa di rinnovo. Il gioco delle parti entrato nel vivo in estate nel corso degli Europei, quando l’entourage di Khvicha mostrò segnali di rottura e il tandem De Laurentiis-Manna partì per la Germania per incontrare il giocatore e il suo agente e confezionare una proposta importantissima, ha prodotto l’ennesimo colpo di scena da fine ottobre: dall’incontro tra il ds e l’agente Jugeli dopo la vittoria con il Milan a San Siro, agli sviluppi degli ultimi giorni. La novità è la seguente: le parti si sono avvicinate, a quanto pare anche un bel po’, e hanno ripreso a lavorare alla definizione di un’intesa che dovrebbe portare Kvaratskhelia a firmare il prolungamento fino al 2029 , con aumento d’ingaggio, bonus e clausola determinati in maniera tale da far felici tutti. Uno scatto fondamentale, in attesa dello sprint finale. Stile regalo di Natale azzurro .

Napoli-Kvaratskhelia, il segnale

Tra l’altro giovedì all’Olimpico, in occasione della partita di Coppa Italia contro la Lazio, in un palco riservato della Tribuna Autorità c’era Cristian Zaccardo, membro dell’entourage di Kvara e anzi l’uomo che lo segnalò al Napoli nella delicata fase transitoria tra il Rubin Kazan e la Dinamo Batumi. Un segnale, un indizio che non è passato inosservato nella gelida notte romana (per il risultato e il clima, certo). Kvaratskhelia non è entrato in campo, neanche un minuto, mentre oggi ripartirà dall’inizio insieme con tutti gli altri colleghi maggiormente impiegati da Conte, nella seconda sfida in quattro giorni con la Lazio. Contro il Toro, una settimana fa, Khvicha è stato tra i migliori in campo: giocate chic, l’assist per McTominay e prima ancora un paio di buone occasioni per sbloccare la partita. Una addirittura ottima.

Kvaratskhelia, avanti tutta per il rinnovo

In questo periodo, se vogliamo, è solo il gol che sta mancando: la gamba ed evidentemente anche la testa sono più leggere, già con la Roma aveva creato ripetutamente lo scompiglio, il sacrificio in fase difensiva è sempre più incisivo e la rifinitura è sempre di primissimo livello: tre in questa stagione, 19 da quando è arrivato in Italia; solo Leao ha fatto meglio con 21 (e una partita in più, quella di venerdì). Sono 5, invece, le reti che Kvara ha messo insieme in campionato: fino all’incrocio contro il Milan con la cadenza regolare di una ogni due partite, ma poi s’è fermato. E ora è a digiuno da quattro giornate: Atalanta, Inter, Roma, Torino. La marcia ricomincerà stasera nel bis al cospetto della Lazio, in quella che si presenta come una sfida fondamentale per la definizione della corsa in vetta e soprattutto per il cammino del Napoli: in ballo c’è il ritorno al primo posto, in solitudine, come da nove turni a questa parte. Un primato che al momento è di proprietà dell’Atalanta, già in campo venerdì con il Milan: il gioco è sempre duro e i duri come Kvara dovranno continuare a giocare da leader. Presente e futuro: avanti tutta per il rinnovo.