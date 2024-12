Udinese-Napoli, trasferta vietata a tifosi azzurri: è ufficiale

Udinese-Napoli , gara valida per la sedicesima giornata di Serie A , in programma sabato 14 dicembre al Bluenergy Stadium con calcio d'inizio alle 18 , non potrà essere vista dal vivo dai tifosi azzurri residenti in Campania. Confermato il pugno duro del Casms .

"Nel settore ospiti solo i non residenti in Campania con tessera del tifoso"

Nel comunicato ufficiale relativo alla prevendita, l'Udinese ha annunciato: "Come da decreto del Prefetto di Udine, la vendita dei tagliandi è vietata ai residenti nella Regione Campania. L’acquisto dei biglietti per il settore ospiti è concesso ai soli possessori della tessera del tifoso del Napoli non residenti in Campania. I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19 di venerdì 13 dicembre. È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi".