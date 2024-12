Conte diretta dopo Napoli-Lazio: interviste e conferenza stampa LIVE

La Lazio vince contro il Napoli al Maradona grazie a una rete di Isaksen nel secondo tempo: i biancocelesti si avvicinano così in classifica agli azzurri, che restano invece al secondo posto a -2 dall'Atalanta ( QUI LA CLASSIFICA ). Per la squadra di Antonio Conte è la seconda sconfitta casalinga in Serie A, la terza in totale di questo campionato: segui tutte le parole dell'allenatore del Napoli in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio .

Conte: "Preferisco vedere una squadra attiva, non passiva"

Conte a Dazn: "Le ripartenze sono inevitabili se non vuoi far giocare l'avversario e bisogna essere più preparati. Ma fa parte del processo di crescita, preferisco vedere una squadra attiva e non passiva che sta ad arroccarsi e a difendere bassa. Il percorso sta dando buoni frutti, c'è ancora tanto da fare, sono passati solo cinque mesi. Non si torna indietro sui principi, non voglio vedere una squadra remissiva ma che aggredisca l'avversario. Poi i giocatori di qualità devono fare la differenza".

Conte: "La strada è quella giusta"

Conte a Dazn: "Penso che la partita di oggi abbia detto chiaramente che la strada per cui stiamo lavorando è quello giusto. Nella nostra idea c'è la voglia di aggredire l'avversario e fare la partita, sicuramente c'è da migliorare, poi arriviamo tanto volte lì poi però manca l'ultimo passaggio e non è la prima volta. Poi non sono dispiaciuto per la prestazione dei ragazzi, hanno dato tutto contro una buona squadra che non sta lì per caso, la Lazio non è una meteora. La strada è quella, è inevitabile che durante la strada ci sono inciampi e probabilmente ce ne saranno altri. Serve avere più qualità negli ultimi 30 metri"

