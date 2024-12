Napoli, Conte aspetta tre colpi per gennaio: i nomi per il calciomercato

NAPOLI - E si ricomincia. Ma forse, in realtà, non è mai finita: perché il mercato del calcio non rallenta un attimo e radio mercato trasmette senza sosta. Per la verità anche le esigenze e le richieste sono in evoluzione continua, tant’è che il Napoli prima della trasferta all’Olimpico per giocare gli ottavi di Coppa Italia con la Lazio aveva un’idea e poi, un paio di giorni dopo, s’è svegliato con un’altra. La sintesi è sovrana, il concetto molto semplice: Antonio Conte è in attesa di rinforzi , li aspetta, se li aspetta alla luce delle valutazioni andate in scena in questi primi mesi azzurri. Di calcio e aspirazioni, di ambizioni ed esigenze. Le sue, in questa fase, potrebbero essere riassunte così: un difensore centrale - anche d’esperienza - che possa rappresentare un’alternativa credibile a Rrahmani e Buongiorno, però consapevole delle gerarchie; un terzino di fascia , meglio se un jolly capace di giocare sia a destra sia a sinistra; un centrocampista, più che altro una mezzala con qualità offensive e idee.

Napoli, la lista va snellita

La ricerca è cominciata da un po’, ma per incastrare nuovi tasselli nella rosa, il Napoli dovrà liberare qualche casella in lista. Necessariamente: per intenderci, non sarebbe un Under come Rafa Marin a creare spazio utile, piuttosto un profilo come Juan Jesus. Proprio lui, Raspadori, Ngonge e Zerbin sono nell’elenco dei giocatori non incedibili. Da definire la posizione di Folorunsho, come Jack legittimamente a caccia di maggiore spazio e continuità.

Napoli, Raspadori può partire

Raspadori è di certo una pedina strategica: il club ha definito una valutazione di partenza che si aggira intorno ai 25-30 milioni, ma il mercato invernale è da sempre una finestra di opportunità, di scambi potenziali, di trame da tessere e magari costruire sulla base di scambi. Prestiti, diritti e obblighi. Si vedrà. Fatto sta che la Juve, tanto per citare un esempio pratico, ha provato a intavolare il discorso dello scambio di prestiti con Danilo, difensore brasiliano di 33 anni in scadenza nel 2025, che al Napoli interessa. Un centrale di lungo corso che risponde ai criteri di cui sopra. Jack piace anche alla Roma e all’Atalanta, e in estate l’OM di De Zerbi, suo ex allenatore al Sassuolo e suo grande estimatore, aveva fatto un pensiero poi superato dagli eventi. Il ds Manna è in attesa, valuta, si muove. Viaggia.

Napoli, occhi sulla Premier: i nomi che piacciono

In difesa, tanto per fare un altro nome venuto fuori dal giro europeo, è seguito con enorme attenzione anche il polacco Jakub Kiwior, 24 anni, ex Spezia che ora gioca con l’Arsenal. Poco: il Napoli - e non solo - ha provato a chiederlo in prestito, ma i Gunners hanno spiegato di non volerlo cedere a titolo temporaneo. Per il momento è così, ma poi chissà: a gennaio, chi ha merce ritenuta preziosa, fa melina per poi eventualmente riparlarne con il migliore offerente. E ancora: piace Martin Vitik, 21 anni, difensore dello Sparta Praga. Riflessioni su Diego Coppola, 20anni, centrale del Verona e dell’Under 21. Giocano nell’Hellas altri due giocatori finiti sul tavolo delle classiche chiacchierate di mercato con agenti e dirigenti: il centrocampista marocchino nato in Francia, Reda Belahyane, 20 anni; e l’esterno camerunense nato in Belgio, Jackson Tchatchoua, 23 anni.

Napoli, Dorgu è il primo obiettivo

Il primo obiettivo di Conte, però, è Patrick Dorgu, stellina danese del Lecce che Corvino ha confermato almeno fino a giugno. Esterno basso e alto, a destra e sinistra, un jolly, un talento che il suo club valuta già 40 milioni. Il Napoli ha provato a prenderlo in estate, ora ci sta riprovando. Il signor Antonio lo vorrebbe subito, anche oggi, ma l’idea è che sarà più facile trovare una quadra per la prossima stagione. Magari potrebbe anche essere acquistato a gennaio e poi lasciato in prestito.