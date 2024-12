Insigne e il retroscena sull'ammutinamento: "Hanno incolpato me..."

Insigne e il periodo a Napoli con Ancelotti

"Ancelotti? Quando è andato via sono stato incolpato io per aver mandato via. Conoscendo De Laurentiis non posso essere mai stato io a mettere pressione su di lui. Il mister lavorava dalle sette di mattina, con lui mi sono trovato benissimo e mi sento ancora con lui, ma qualcosa non ha funzionato, e gli allenatori sono sempre quelli che pagano. Né io nè i miei compagni lo abbiamo mandato via da Napoli, a volte ci sono delle annate che non vanno. Poi la sua carriera parla per lui, sta facendo grandi cose con il Real Madrid", ha detto Lorenzo Insigne.