Napoli, i conti di Conte: la tabella di marcia per chiudere il 2024 con il sorriso

Tre partite prima di chiudere l’anno, per riprendersi quel primo posto che è stato occupato per due mesi e mezzo e che già domani, in caso di vittoria al Bluenergy di Udine e di passo falso dell'Atalanta a Cagliari, potrebbe tornare nelle mani del Napoli. Averlo dovuto cedere alla squadra di Gasperini dopo il ko interno con la Lazio ha lasciato un po’ d’amaro in bocca, ma non ha gettato nello sconforto una squadra ben consapevole di avere ancora ampi margini di miglioramento, soprattutto nella fase offensiva. Il Napoli, insomma, può ancora regalare ai suoi tifosi un capodanno da capolista perché sulla carta ci sono in programma tre partite meno impegnative del ciclo di ferro affrontato nelle ultime settimane e in più arrivano in trasferta, dove in effetti Lukaku e soci hanno avuto un rendimento migliore rispetto a quello al Maradona.