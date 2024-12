Conte dopo Udinese-Napoli: "Non abbiamo paura di nessuno"

UDINE - Il Napoli ha risposto all'Atalanta vincendo la partita contro l' Udinese . Poteva essere una gara trappola, all'inizio è andata così, ma gli azzurri hanno trionfato in rimonta per 3-1 . Antonio Conte voleva i tre punti per continuare a spingere in ottica scudetto. Rivivi la diretta delle parole del tecnico in tv e in conferenza stampa...

21:57

Conte: "Ci sono dei rischi da correre"

"Andiamo avanti su questa strada, il percorso è ormai segnato. Vogliamo crescere e costruire qualcosa di importante. Ci sono dei rischi da correre, ma fa parte del processo".

21:50

Conte e la domanda sul bel gioco

"Dobbiamo rispettare qualsiasi tipo di giudizio che arriva. Spesso però non li condivido. Molte volte si trova il pelo nell'uovo, anche se questi ragazzi stanno dimostrando di essere una buona squadra. Cercheremo di soddisfare anche i palati fini. La fase difensiva inizia con la pressione alta che facciamo perché non diamo la possibilità agli avversari di agire in modo libero".

21:36

Conte: "Neres con Kvara?"

"Neres con Kvara? Può giocare anche insieme a Politano, niente è scontato e chi sta meglio scende in campo".

21:20

Conte: "Neres è un titolare"

“Neres meritava una maglia da titolare, questo deve essere un monito per tutti. E' un ragazzo che si è allenato tanto ed è migliorato nei meccanismi difensivi. Oggi per me è un titolare e lancia un bel messaggio a tutti quanti: gioca chi sta meglio".

21:09

Conte: "Ci siamo guardati negli occhi"

"A fine primo tempo ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito che le cose ce le dobbiamo andare a prendere. Nel ripresa abbiamo vinto nella giusta maniera, sono contento per i miei ragazzi".

21:01

Conte in conferenza stampa: "Buona partita"

"E' stata una buona partita, anche l'approccio nel primo tempo è stato giusto. Siamo andati sotto in modo casuale, l'Udinese non aveva avuto occasioni per impensierirci e noi potevamo sfruttare meglio le occasioni che abbiamo creato".

20:56

Conte: "Sono fortunato..."

"Ho la fortuna di avere ragazzi seri che mi danno grande disponibilità e questo mi rende sereno...".

20:49

Neres: "Cerco di dare il massimo"

"Sono felice di aver aiutato la squadra a vincere. Sicuramente la cosa più importante sono i tre punti, anche se nel primo tempo potevamo fare di più. L’abbraccio con Conte? Quando vengo chiamato in causa cerco di dare il massimo, non credo possa essere questa la partita della svolta", ha detto il brasiliano, schierato titolare per l'assenza di Kvara.

20:38

Anguissa: "Non pensiamo all'Atalanta"

"Cosa ci ha detto Conte a fine primo tempo? Ci ha fatto capire che siamo una grande squadra. Ci abbiamo provato e vinto, anche se andiamo sotto possiamo segnare due o tre gol. Dobbiamo dimostrare che siamo forti. Pensiamo a noi e basta, non all’Atalanta", ha detto il centrocampista, eletto migliore in campo di Udinese-Napoli.

20:27

Conte: "Non abbiamo paura di nessuno"

"Stiamo lavorando tanto con i ragazzi, c’è disponibilità da parte loro. Stiamo accorciando un percorso, ma non ci sono scorciatoie incredibili. Dobbiamo andare aventi in maniera seria, senza avere paura di nessuno. Ci dobbiamo prendere le vittorie come questa contro l’Udinse. Nessuno ci regala niente".

20:25

Conte elogia Neres

"Neres si allena da tanto tempo con noI. Ero tranquillo perché è un giocatore forte, che è cresciuto negli ultimi mesi sotto tutti i punti di vista. Anche a livello di fase difensiva. Sono contento per lui, è un ragazzo serio".

20:23

Conte: "Udinese ottima squadra"

“L’udinese è un’ottima squadra e c’è stata una risposta da parte dei ragazzi”.

20:22

Conte: "Napoli, una partita autoritaria"

"La reazione nel secondo tempo? Non ci dobbiamo fare confondere dal risultato, la partita è stata condotta dal primo minuto. Il gol concesso è casuale, arriva su un tiro che non ho neanche rivisto. Non è cambiato nulla tra il primo e il secondo tempo. La partita è stata giocata in maniera autoritraria. Abbiamo avuto tante occasioni anche nel primo tempo. Dobbiamo continuare su questa strada".

20:11

Lukaku, gol numero 6

L'attaccante belga, pallino storico di Conte, ha segnato il 6° gol in campionato. Una rete fondamentale quella dell'1-1, utile per far partire la rimonta.

19:58

Conte sotto la curva

Al triplice fischio, l'allenatore è stato "trascinato" dai suoi giocatori sotto il settore ospiti per prendersi gli applausi.

19:48

Napoli, la classifica

