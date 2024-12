Anguissa, dedica speciale per il piccolo tifoso del Napoli: ecco chi è

Nel finale di Udinese-Napoli , non è passato inosservato il gesto di Zambo Anguissa , autore del gol del definitivo 1-3 , che ha chiuso il match del "Bluenergy Stadium". Dedica speciale per un giovane tifoso partenopeo , che segue sempre la squadra allenata da Antonio Conte.

Anguissa, la dedica speciale dopo il gol: ecco chi è Daniele

"Forza Daniele", questo il messaggio lanciato da Zambo Anguissa e dal Napoli di Antonio Conte dopo il gol che ha messo la parola fine a Udinese-Napoli. Polsino mostrato alla telecamera e bacio sulla scritta, fortemente voluta da tutto lo spogliatoio. La dedica, molto speciale, è per un giovanissimo tifoso azzurro che non sta bene e che rappresenta una sorta di "mascotte" per i calciatori partenopei. La vittoria in rimonta e la dedica di Anguissa gli avranno sicuramente regalato un sorriso e una serata da ricordare.