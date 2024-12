Moviola Udinese-Napoli, Doveri si perde due gialli. Corretto il rigore su Lobotka

Alcuni giocatori del Napoli, Lukaku su tutti, hanno reclamato un calcio di rigore al 12’ del secondo tempo dopo che Anguissa, toccato sul piede da Lucca, è finito a terra. Il contatto c'è, ma sembra troppo lieve per giustificare la concessione di un rigore. A maggior ragione se si considera il metro tenuto durante tutta la gara da Doveri che ha fischiato complessivamente 22 falli. Qualche errore l'arbitro l'ha commesso: al 38’ del primo tempo manca l'ammonizione a Rrahmani per il pestone (step on foot) su Zemura e nel recupero del secondo tempo manca il fallo a favore di Simeone e il cartellino giallo per Kristensen che ha interrotto una promettente azione d'attacco. Corrette le ammonizioni mostrate ad Atta per intervento imprudente e a Politano che ha fermato fallosamente una ripartenza dell'Udinese.