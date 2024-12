Neres stravolge le gerarchie di Conte: al Napoli due poltrone per tre

NAPOLI - L’impatto straordinario di Neres contro l’ Udinese al posto dell’infortunato Kvara, nella casella sinistra del tridente schierato sabato al Bluenergy da Conte , ha aperto un fronte destinato a non chiudersi molto facilmente . Parola al signor Antonio, innanzitutto. Così da capire un po’ la storia - certamente piacevole - che aspetta il Napoli - carico di ottime soluzioni - una volta che Khvicha avrà recuperato dall’infortunio al ginocchio destro che lo ha escluso dalla trasferta di Udine. La domanda rivolta al tecnico dopo la vittoria e la prestazione super dell’uomo volante di San Paolo - inevitabile - è stata la seguente: si vedrà Neres insieme con Kvara nel tridente, quando tornerà? Risposta: «Perché non potrebbe giocare insieme con Politano come in questa occasione? Nella vita e in questo Napoli non ci sono cose scontate. Gioca chi sta meglio e lo merita: tutti hanno possibilità e tutti possono sedersi». Per la cronaca: prima della partita, David aveva dichiarato di prediligere la fascia destra. Una nota a margine. Da tener presente.

Napoli, Conte alimenta la concorrenza

C’è una bella confusione, sulle corsie azzurre; bella perché la concorrenza stimola tutti. E stimolerà ognuno dei signori che Conte, giustamente e ora inevitabilmente dopo l’incantevole e feroce prova di Neres a Udine, ha messo in allerta: viene da immaginare che Kvara, con le gerarchie ormai stravolte anche ufficialmente, proverà a stringere i denti ancor di più di quanto non stia già facendo, pur di recuperare in tempo per il viaggio di sabato verso Marassi; e viene anche da pensare che, con il fiato sul collo dei colleghi, David farà di tutto per confermare di essere un giocatore decisivo anche con il Genoa, se partirà ancora dall’inizio (molto facile); e che Politano insisterà a correre come un matto avanti e indietro, due fasi e mille cross, per confermarsi una chiave tattica fondamentale se non imprescindibile. E tutti e tre in allenamento, in settimana, faranno qualsiasi cosa per convincere Conte ognuno a suo modo.

Napoli, Politano è l’equilibratore

In estate, dopo l’arrivo di Neres e Lukaku, s’era profilata l’ipotesi ultra offensiva di un tridente con il brasiliano a destra, Kvara a sinistra e Romelu a recitare da centravanti e a godere del sostegno delle due frecce dalle fasce o alle sue spalle. KLN, per volare. Ma Conte, in un amen, ha spiegato con i fatti quanto il calcio sia una questione di equilibri: troppo facile escludere Politano dalle formazioni estive, decisamente più difficile da quelle invernali, dopo sedici giornate di campionato vissute da protagonista. Quindici volte titolare, una sola partendo dalla panchina contro il Lecce.

Neres, lo spaccapartite

Politano garantisce equilibri che nessuno dei colleghi riuscirebbe probabilmente ad assicurare in fase difensiva (o almeno fino a prova contraria). Tra l’altro, è l’uomo sul quale il Napoli insiste maggiormente per i cross: a Udine ha sfondato il tetto dei 100 (101), nessuno come lui in squadra. Certo sta mancando il suo apporto in fase realizzativa e di rifinitura: in carnet una sola rete e un rigore conquistato a Empoli, ma la fatica appannerebbe l’ultimo passaggio di chiunque altro. Kvara, invece, è stato più prolifico: 5 gol e 3 assist. Però, al netto delle sue qualità, non s’è ancora acceso come potrebbe. Anzi ha viaggiato così: luci e ombre. Conte ha rinunciato a Khvicha-Politano nel tridente soltanto una volta - con il Lecce, per turnover - moltiplicando la curiosità di vedere dall’inizio Neres, lo spaccapartite per eccellenza, un gol e 3 assist entrando in corsa. A Udine è accaduto: ed è stato uno show. Sia chiaro, dovrà provare a ripetersi. Gli esami non finiscono mai. Ma da sabato, forse, non finiranno anche i dubbi.