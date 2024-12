Napoli, festa di Natale al Museo di Pietrarsa: chi c'è e tutti i dettagli

NAPOLI - Una grande festa per il Natale. Sono circa 600 gli invitati per il Christmas party del Napoli in programma questa sera nella prestigiosa location dei saloni del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Una serata in grande stile e inedita, in un luogo storico e suggestivo, alla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis con tutti i dirigenti del club, del direttore sportivo Giovanni Manna, di Antonio Conte, di tutta la squadra con le rispettive famiglie, degli staff al completo. Tutti presenti per farsi gli auguri aspettando il Natale nella settimana che condurrà alla trasferta di sabato contro il Genoa. Tra gli invitati anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Non mancheranno sorprese e intrattenimento musicale con tanti artisti pronti a esibirsi. Di Lorenzo e compagni sono pronti a vivere un’altra serata all’insegna dell’unione e della sintonia. L’ultima c’era stata, in forma molto più ristretta, mercoledì scorso in un locale del centro. I giocatori si ritagliano spesso momenti per stare insieme. Era accaduto anche per la classica notte di Halloween e a fine novembre con una cena a base di sushi. Ora il Christmas party. Aspettando il Natale.