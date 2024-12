Calciomercato Napoli, Danilo e Luiz Felipe i primi nomi: ecco gli altri

NAPOLI - Il Napoli aveva già deciso di agire sul mercato di gennaio acquistando innanzitutto un difensore centrale, ma da ieri l’intervento è diventato addirittura urgente e necessario . L’infortunio di Buongiorno, per nulla banale, costringe il club ad accelerare le trattative per individuare un rinforzo ad hoc da consegnare a Conte, in un periodo cruciale per il destino del campionato. Gennaio non sarà soltanto il mese degli affari di riparazione : dal 4 al 26, infatti, gli azzurri dovranno vedersela in trasferta con la Fiorentina e l’Atalanta, e poi al Maradona con la Juventus. A suo tempo. Nella lista del ds Manna le prime due soluzioni sono il parametro zero Luiz Felipe e il capitano della Juventus, Danilo , già finito al centro di una discussione tra società nell’ambito di un ipotetico scambio con Raspadori. Molto complessa la pista inglese, cioè polacca: Jakub Kiwior dell’Arsenal. La priorità, in ogni caso, è creare spazio in lista. E dunque cedere: Juan Jesus, Folorunsho, Raspadori e Spinazzola non sono ritenuti incedibili. E quasi tutti hanno richieste.

Napoli, la prima idea è Luiz Felipe

La pista più agevole, considerando i termini, porta dritta a Luiz Felipe. Brasiliano, 27 anni, cittadinanza italiana, un’ottima conoscenza della Serie A attraverso cinque stagioni con la Lazio (più un campionato di Serie B con la Salernitana) e soprattutto costi zero. O meglio: l’ingaggio - varie ed eventuali - ma non il cartellino, considerando che s’è svincolato dall’Al-Ittihad dopo più o meno un anno di Saudi League. Da qualche settimana Luiz è a Roma, in attesa di capire quale sarà la sua destinazione invernale: il Napoli s’è già mosso a più riprese, i prossimi saranno giorni decisivi.

Napoli, c’è Danilo come opzione

La pista che porta a Danilo, invece è di certo più articolata. Ma probabilmente anche la più completa sotto il profilo delle soluzioni tecnico-tattiche: può giocare da difensore centrale nella linea a quattro e nella difesa a tre, e può anche essere adattato sulle fasce (prevalentemente a destra). È il capitano della Juventus ma è in scadenza, e nell’ultimo periodo ha ricominciato a giocare con continuità e riscontri dopo una parentesi di difficoltà. Non sono, però, le sole cose da segnalare in merito: la situazione tra Danilo e la Juve non è proprio chiarissima. Dopo la vittoria contro il City s’è espresso così, allontanando voci e dubbi: «Avete mai visto un capitano che lascia a metà stagione? Ho un contratto fino al 2025 e intendo rimanere fino alla fine». Poi, dopo il pareggio con il Venezia, ha aggiunto: «Vado via a gennaio solo se la Juve non mi vuole più». Insomma, la palla passa ai club. E i bianconeri, un po’ di tempo fa, hanno già carezzato l’idea di uno scambio con Raspadori.

Napoli, soluzioni dalla Premier League

La terza strada è un ponte sulla Manica che arriva dritto in Premier, a Londra, sponda Gunners: Kiwior, 24 anni e un passato nello Spezia, piace a tanti. L’Arsenal, però, non ha intenzione di cederlo in prestito.

Napoli, si lavora già per giugno

Il ds Manna, nel frattempo, lavora anche al futuro, in vista della prossima stagione: per il centravanti francese del Parma, Ange-Yoan Bonny, 21 anni; e per l’esterno del Lecce, Patrick Dorgu, 20 anni.