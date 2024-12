Retroscena McTominay, perché ha scelto Napoli: "Volevo il numero uno"

Scott McTominay voleva il meglio per sé per proseguire la sua carriera dopo una vita al Manchester United (22 anni, dalle giovanili nel 2002 all'addio nel 2024), ecco perché alla fine ha scelto il Napoli: "Dovevo guardare al numero uno e seguire il mio istinto senza farmi frenare da altri fattori", ha dichiarato alla BBC scozzese. Una decisione, quella di accettare la proposta del club azzurro, che gli è sembrata da subito la migliore da prendere: "È stata una scelta importante, ma per certi versi anche semplice. Ho visto la passione dei tifosi del Napoli, ho visto l'allenatore, ho visto i giocatori e ho visto un'opportunità. Sapevo che era quello che volevo e non avrò mai rimpianti nella mia vita. Non appena mi metto in testa qualcosa che voglio fare, è fatta. Non c'è niente che mi trattenga", ha spiegato.