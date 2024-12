Napoli, il discorso da brividi di Conte e Di Lorenzo ai giovani

E' stata una giornata speciale a Castel Volturno. Alcuni ragazzi del settore giovanile, infatti, sono stati ospitati nel quartier generale dal Napoli. Antonio Conte è stato il primo a prendere parola e ha fatto un discorso da brividi ai ragazzi, visibilmente emozionati di fronte a Kvara e compagni: "Ci fa piacere avervi qui oggi, è la prima volta avervi tutti qui. Mi raccomando, qui avete sempre un badge (batte la mano sul petto) che è quello del Napoli. Dovete sempre ricordarvi per chi giocate e quale città rappresentate. Questo è molto importante e vi aiuta a dare qualcosa in più nella fatica. Avete l’onore e la fortuna di giocare per il Napoli, questo lo dovete portare sempre nel cuore nella testa e cercare un giorno di essere voi al posto dei campioni di oggi”.