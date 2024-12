Conte diretta prima di Genoa-Napoli: segui la conferenza di oggi LIVE

Il Napoli si è messo alle spalle la doppia sconfitta contro la Lazio grazie alla vittoria a Udine, ora serve ripristinare la continuità per stare al passo con le prime. La squadra di Conte giocherà ancora in trasferta, stavolta contro il Genoa . L'allenatore degli azzurri presenta la sfida e analizza il momento della squadra: aggiornamenti in tempo reale.

15:45

Conte, il bilancio contro il Genoa

Quella di domani sarà l'undicesima volta in cui Conte affronta il Genoa: finora sei vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta, risalente alla primissima sfida contro i rossoblù sulla panchina dell'Arezzo.

15:30

15:22

Conte conclude

Conte conclude: "Lukaku non è mai solo quando attacchiamo, lo facciamo sempre con minimo cinque uomini. Non importanta quanti attaccanti utilizzia ma quanti uomini porti in area. Da questo punto di vista sono molto contento e stiamo migliorando. Mi fa strano che mi dicevano che il 3-5-2 era difensivo, e ora lo è il 4-3-3. Bisogna vedere quanti uomini sono coinvolti nella fase offensiva, e questa è una squadra offensiva. Se metti due attaccanti e li lasci lì a marcire diventi prevedibile. La differenza la fai con quanti uomini attacchi. Non possiamo pensare di cambiare ogni giorno. Il calcio da fuori sembra semplice, alcuni dicono anche che sia semplice, però noi cerchiamo sempre di trovare tante situazioni, sfruttando le caratteristiche dei giocatori".

15:18

Conte: "Lukaku? Mi auguro sia più sereno"

Conte su Lukaku e Simeone: "La crescita di Giovanni è sotto gli occhi di tutti, Si è messo a disposizione in toto, abbiamo parlato su quali aspetti poteva migliorare. Suo papà è stato un grande centrocampista, ha fatto sempre della fatica il suo motto, come me. Ha ricevuto un'educazione con determinati valori. Ha sempre voglia di migliorare. Vedo un giocatore molto più completo, convinto e forte. Mi dà un'alternativa credibile dietro Lukaku, che sta lavorando sempre. Mi auguro che sia più tranquillo e sereno. tante volte lui è il primo che vorrebbe ricambiare tutto l'affetto che Napoli gli ha dato e tutta la fiducia. Però è un giocatore importante per noi, e averlo ci dà dei vantaggi".

15:16

Conte su Rafa Marin

"Rafa Marin? Sta lavorando e sta crescendo, ma se faccio delle scelte non è per simpatia. Faccio le scelte migliori per noi. Lo stesso quando un calciatore viene a chiedere perchè non gioca. La mia risposta è 'perchè voglio vincere'. Io me la sono sempre sudata la pagnotta per giocare e non ho mai mollato. In questo momento Jesus è la soluzione migliore per noi, ne sono convinto".

15:14

Conte sul Genoa

"Giocare a Marassi non è mai semplice, tipico stadio inglese con le tribune vicine al campo, la tifoseria genoana è molto calda. Noi dobbiamo giocare la nostra partita, cercando di esprimerci al massimo, cercando di fare quanto preparato in settimana. Dobbiamo avere spirito di collaborazione anche nelle difficoltà, come successo a Udine. Stiamo dimostrado che possiamo prendere anche un cazzotto ma rimaniamo in piedi e lo ridiamo".

15:12

Conte: "Con questo gruppo posso andare in guerra"

Conte sul mercato: "Parlare di mercato è sempre particolare, ma parto da una base chiara. Sto lavorando con tutto il gruppo, tutti hanno contribuito in maniera importante ad avere 35 punti in 16 partite. Sono tutti ragazzi entrati dentro la metodologia. Inevitabile che dopo un po' si sviluppino rapporti umani con me e lo staff. In loro ho massima fiducia, sono sereno. Dovessero esserci delle opportunità credibili e se il club decide o ha voglia di cambiare qualcosa, vedremo. Però ripeto che da parte mia c'è massima fiducia in questo gruppo, con questi ragazzi posso andare in guerra. Che si vinca o meno è relativo. Il mercato di gennaio per me oggi si chiude, fate le domande a chi di dovere, la mia risposta sarà sempre la stessa".

15:10

Le parole di Conte

Conte prosegue: "Non voglio entrare in discussioni o vedere cosa in passato sia andato meno bene, non ne ho interesse. Quella che dico sempre la fase offensiva e quella difensiva si deve fare con tutta la squadra. Siamo undici giocatori che cercano di fare gol, undici che cercano di riconquistare palla quanto prima, e siamo undici giocatori a difesa della porta. Lo stiamo facendo molto bene".

15:08

"Kvaratskhelia sarà a disposizione. Neres è cresciuto molto"

Conte su Kvaratskhelia e Neres: "Kvara ha ripreso ad allenarsi con noi ieri, ha dato la sua disponibilità a partire. Recupero importante. Neres è cresciuto veramente tanto rispetto a quando è arrivato. Il calciatore è più coinvolto nella squadra, in tutto. Ha capito che abbiamo bisogno di calciatori proattivi, che non siano mai passivi in entrambe le fasi".

15:06

"Juna Jesus sostituirà Buongiorno, ho fiducia in lui"

Conte sull'assenza di Buongiorno: "Il sostituto di Buongiorno è Juan Jesus. Si è sempre allenato bene dando grande disponibilità e voglia. Ha dimostrato di essere attaccato al Napoli. Una soluzione scontata, un calciatore esperto con tantissime partite con il Napoli e con rrahmani. Sa di avere la mia fiducia e sapeva che nel caso ci sarebbe stata una defezione lui sarebbe stata la prima scelta, e così sarà domani. Sono molto tranquillo, so che fara una bella prestazione".

15:04

"Sono un allenatore felice"

"35 punti dopo 16 giornate significa aver fatto benissimo con un gruppo di ragazzi che fin dal primo ritiro è cresciuto notevolmente sotto ogni aspetto. Ribadisco sempre di avere grandissima fiducia in loro. Non sempre si potrà vincere, ma so che anche nell'inciampo i ragazzi cercheranno di vederlo per migliorarsi. Quando vengo a Castel Volturno sono un allenatore felice perchè tutte le persone che lavorano qui li vedo coinvolti in un clima positivo. E tutto questo spiega la classifica che abbiamo".

15:02

Inizia la conferenza stampa

Inizia la conferenza stampa di Antonio Conte: "Non esistono scorciatoie per arrivare a costruire qualcosa di importante. Si può abbreviare il percorso con il lavoro, che deve essere tanto e di qualità. Ma al tempo stesso le scorciatoie non esistono. Sarebbe un successo fuorviante costruito non su basi solide".

14:50

14:40

14:30

14:20

14:10

Napoli, le scelte di Conte: senza Buongiorno tocca a Juan Jesus

Conte che dovrà fare a meno di Alessandro Buongiorno, sempre titolare e mai sostituto in campionato (fatta eccezione per la prima giornata). Al suo posto giocherà Juna Jesus: il piano.

14:00

Conte presenta Genoa-Napoli

Alle 15 Antonio Conte arriverà in sala stampa per rispondere alle domande dei giornalisti sulla prossima sfida del Napoli.

