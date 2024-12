Manna: "Il mercato di gennaio? Ecco la strategia del Napoli"

Napoli, le parole di Manna

Queste le sue parole ai microfoni di Dazn: “Tutte le partite sono difficili. Questo campionato ci sta dicendo che i punti vanno conquistati e sudati sul campo. Nessuno ci regalerà nulla. Bisogna conquistare le vittorie con ferocia. Sostituire Buongiorno? Gennaio è sempre un mercato molto particolare, si rischia di fare danni andando a toccare. Se ci saranno delle opportunità, le andremo a coglierle. Ma devono essere opportunità che ci migliorano nel breve e lungo termine. Non vogliamo minare gli equilibri nel gruppo. Pellegrini è un giocatore di un’altra squadra. Sono suggestioni giornalistiche, esce un nome al giorno. Stiamo lavorando sui rinnovi di Meret e Olivera, anche di altri giocatori. Noi abbiamo la volontà di proseguire loro e loro hanno voglia di restare al Napoli. Siamo in una fase di pianificazione, come giusto che sia”.