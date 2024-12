Pagelle Genoa-Napoli: Meret decisivo, Neres ispirato. Tutti i voti

Di punta, di delizioso tacco brasileiro, in velocità. Raffinato e micidiale, ce n’è per tutti i gusti, e ancora uomo chiave: si beve Badelj e manda in gol Anguissa. Nella ripresa evapora un po’, ma a sinistra è un tormento per Sabelli. Quarto assist in campionato.





Al rientro ha voglia di fare, ci prova, ma s’incaponisce in solitaria e concede un contropiede pericoloso. Svirgola un tiro in area nel finale.