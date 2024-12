Napoli, il problema dei due tempi: ora Conte vuole una risposta

L’idea? È stata casuale, anche perché il Napoli ha spesso cambiato marcia proprio nei secondi tempi: le vittorie con Parma, Empoli, Como, Lecce, Roma e Udinese sono la testimonianza diretta del dato. Sono la metà delle vittorie stagionali. Sì: sei, per la precisione, costruite da zero nei secondi 45 minuti; e altre due consolidate segnando più degli avversari come nel primo tempo. Statisticamente sono 8 in totale, insomma. E ancora:. Media punti: 1.7 contro 1.5. E per il resto, i numeri sono pressoché simili sia nella distribuzione del gioco sia nelle conclusioni.

L’allarme, però, resta. Piccolo. Destinato a rientrare magari già domenica con il Venezia: in genere il dottor Conte non fa sconti a mister Napoli. E la risposta è immediata: ha chiesto ritmo, applicazione, attenzione e intensità per 95 minuti (testuale) e l’impressione netta è che li otterrà esattamente com’era accaduto dal Bologna in poi. Sabato, però, qualcosa è sicuramente e inaspettatamente cambiato tra l’ingresso e l’uscita dagli spogliatoi: l’assenza di Buongiorno, per quanto pesantissima, non può essere un’attenuante e tutti gli indizi portano a una questione mentale, di approccio, di un inconsapevole e improvviso relax dettato probabilmente dalla grandezza del primo tempo. Il più bello in assoluto della stagione: mai così dominante, il Napoli. Mai così schiacciante e convinto. Magari troppo: un possibile eccesso di sicurezza ha generato insicurezze. Ed è finita che dal primo tiro di Pinamonti al 46’ all’ultimo di Balotelli al 91’, il Genoa ha costruito quattro grandi occasioni oltre a quella del gol. Figlia per altro di una sequela di errori: Di Lorenzo-Anguissa-Jesus.

Napoli kamikaze. Ma anche vincente e salvo dopo il tuffo nel vuoto senza paracadute. Sono segnali. E interpretandoli non può passare inosservato un elemento di rottura con il passato: il crollo di Verona portò la prima sconfitta, mentre quello di Genova ha prodotto la dodicesima vittoria. La squadra s’è rotta ma non è andata in frantumi. Una lesione di basso grado come quella di Kvara: lui è tornato dopo una sola giornat

a

, il Napoli dovrà tornare dopo un tempo.