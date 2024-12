Conte e il Natale anticipato a Torino: cosa ha fatto a pranzo con gli amici

Natale in famiglia per gli azzurri

Da domani, poi, di nuovo al lavoro: la squadra, infatti, riprenderà la preparazione al centro sportivo di Castel Volturno dopo due giorni di riposo, in vista della partita in programma domenica al Maradona contro il Venezia. Il giorno di Natale, però, il gruppo si fermerà ancora: tutti a casa, tutti in famiglia, tutti a respirare l’intimità degli affetti. Niente allenamento come da programma in caso di vittoria contro il Genoa. Proprio così: se il Napoli non avesse vinto, infatti, era concreta la prospettiva di una sessione di lavoro natalizia.

Il Napoli 'on the road'

Conte, insomma, ha concesso un altro giorno di riposo ai suoi, forti del secondo posto in classifica e del dodicesimo successo stagionale in diciassette giornate di campionato. Ottimi i numeri on the road: il Napoli ha vinto tre trasferte di fila per la prima volta dal periodo compreso tra settembre e novembre 2023 (Torino, Udinese e Genoa). E per concludere è rimasto imbattuto in otto trasferte consecutive per la prima volta dalla parentesi maggio-novembre 2023. In entrambi i casi era l’epoca dello scudetto.

Le scelte di Conte per il Venezia

Sotto il profilo delle scelte, si vedrà a cominciare da domani: il rientro di Kvaratskhelia a pieno regime dopo il problema rimediato contro la Lazio al legamento collaterale mediale del ginocchio destro, coniugato con l’esplosione di Neres, aprono il fronte a un ballottaggio triplo con Politano: tre uomini per i due posti nel tridente insieme con Lukaku. La certezza è che mancherà ancora Buongiorno, per la seconda di una serie di partite già messe in preventivo per l’infortunio alla schiena rimediato in allenamento una settimana fa. Possibile la conferma di Juan Jesus al fianco di Rrahmani al centro della difesa.