Conte, siparietto tutto da ridere in sala stampa: "Ero forte in matematica!"

"Ero forte in matematica. Ve lo dico. Magari peccavo in altre materie, però la matematica era il mio forte" . Così Antonio Conte nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Venezia . L'allenatore degli azzurri si è regalato un sorriso e ha scatenato le risate dei presenti a Castel Volturno rispondendo con un pizzico di autoironia a una domanda sulla corsa scudetto.

Conte, il Napoli e la corsa scudetto

Al tecnico è stato chiesto se si potesse ritenere che va configurandosi un duello a tre tra Atalanta, Napoli e Inter. Ha risposto: "Sarebbe un azzardo sbilanciarsi dato che non è ancora iniziato il girone di ritorno. Poi la si può pensare in una determinata maniera. Sono più di 60 punti, 21 per 3 fa 63. Sono forte in matematica, peccavo in altre materie, ma la matematica era il mio forte". Poi Conte è tornato serio e ha concluso: "Stiamo lavorando tanto e vogliamo continuare a crescere".