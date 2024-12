Napoli-Venezia, cambia l'arbitro: Marchetti sostituito dal quarto uomo, ecco il motivo

Infortunio a sorpresa nel prepartita di Napoli-Venezia, ma non per un giocatore. È l'arbitro Matteo Marchetti di Ostia ad aver avuto un problema all'ultimo minuto durante il riscaldamento e non potrà dirigere la gara, perciò verrà sostituito da Francesco Cosso di Reggio Calabria, che avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di quarto uomo.