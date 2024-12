Napoli, Lukaku fallisce il rigore: Conte in panchina reagisce così

NAPOLI - Primo tempo contro il Venezia non indimenticabile per il Napoli di Antonio Conte. Nell'ultimo match del 2024, gli azzurri premono sull'acceleratore guadagnandosi un calcio di rigore: punito il fallo di mano di Idzes su cross di Olivera, che aveva sfondato in area palla al piede su illuminante tacco di Anguissa. Dagli undici metri si presenta Romelu Lukaku che, incredibilmente, non va a bersaglio.