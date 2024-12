Conte diretta dopo Napoli-Venezia: le parole del tecnico in tv e conferenza LIVE

NAPOLI - Il Napoli vince di misura contro il Venezia e aggancia al primo posto in classifica l' Atalanta a quota 41 punti grazie alla rete di Raspardori. Antonio Conte ha vissuto una partita intensa in panchina, ha sofferto e festeggiato. Adesso c'è attesa per le parole dell'allenatore in tv e in conferenza stampa. Seguile in diretta...

18:56

Neres: "Il campionato è lungo"

"Posso giocare sia a destra che a sinistra, ma la mia posizione preferita è a destra, ma alla fine l'importante è giocare. Se penso che questa squadra possa restrare prima in classifica? Il campionato è lungo, sappiamo di dover migliorare partita dopo partita e andare avanti passo dopo passo". L'ha detto Neres a Dazn.

18:43

Stankovic e il retroscena sul rigore

18:30

Raspadori: “Felicissimo del gol al Maradona”

"Sono felicissimo di essere tornato al gol oggi e qui al Maradona. Sembra una frase fatta ma sentire questa sensazione da dodicesimo uomo in campo mi dà tanto piacere. In queste partite toste e difficili fai tre punti che contano tanto, sei in difficoltà e bisogna dare tanto fino alla fine per vincere. Giocare qui al Maradona è sempre emozionante e ti dà qualcosa in più la spinta del pubblico, sappiamo che siamo sulla strada giusta e che stiamo lavorando bene. La stagione è lunga, come ci dice Conte, e bisogna lavorare duramente per avere la giusta spinta quando giochiamo". L'ha detto Raspadori a Dazn.

18:20

Conte e la partita contro il Venezia

"Sembrava stregata. Quando hai il 70% di possesso, sbagi un rigore e prendi un palo era la classifica partita da beffa. Ci stanno questo tipo di partite, non c'entra niente la gara col Lecce, oggi abbiamo creato molto di più. Siamo stati anche bravi perchè non si aspettavamo Oristanio con Yeboah, siamo stati bravi a non lasciare l'uno contro uno. E' andata bene anche la tenuta nervosa, non dobbiamo mai perdere l'equilibrio. Sono molto contento di Jack, cercavo più gol anche dalla panchina. Stiamo lavorando con lui a centrocampo, ha qualità diverse rispetto ai centrocampisti in rosa ma ha le qualità che ci possono portare gol. Singolarmente in questa squadra non ci sono tanti giocatori da gol, dobbiamo migliore sotto rete. Oggi è il caso lampante, tiri 25 volte e poi devi aspettare le battute finali per vincere anche per non avere attacchi cardiaci. Abbiamo messo a dura prova le nostre coronarie durante le feste pensando anche a Genova".

18:12

Conte e il mercato di gennaio

"A gennaio dovremmo abolire il mercato, per noi allenatori è un mese difficile. Però quello che dico sempre è che 41 ce li hanno portati questo gruppo di giocatori, quindi dobbiamo farli sentire tutti importanti. L'obiettivo mio e del club è di non indebolirci e non fare danni. Se dobbiamo fare qualcosa deve essere migliorativo a livello qualitativo e quantitativo".

18:11

Conte: "Ambizioni? Non cambia nulla"

"Non cambia nulla rispetto alle ambizioni, cambiano forse le percezioni degli avversari. Nessuno poteva pensare che dopo 18 partite stavamo 41 punti. Sono contento perché è frutto del lavoro. Contento di aver trovato ragazzi che hannno sempre lavorato. Tutte le partite vinte sono state sudate. Dobbiamo continuare così per cercare di dare fastidio a questo campionato".

18:09

Conte in conferenza: "Sono molto contento"

"Sono molto contento e l'ho detto anche ai ragazzi. Bisogna trovare un po' di gol perché per vincere bisogna fare gol. Jack è una soluzione, con lui c'è un centrocampo con più qualità e qualche gol in più".

17:56

Di Francesco: "Conte valore aggiunto del Napoli"

"Conte è il valore aggiunto del Napoli, una squadra che se non la colloco davanti, la metto subito dietro l’Inter. L’Atalanta poi non è una sorpresa”. L'ha detto l'allenatore del Venezia in conferenza stampa.

17:46

Conte sul Venezia

"E' una buona squadra che ci ha anche sorpreso con le scelte dal primo minuto: è stato anche bravo Meret".

17:41

Conte: "Non firmo per obiettivi minimi"

"Ieri ho risposto a una domanda su di me: io sono una persona che vuole vincere anche se gioca a carte la figlia. Poi ho detto che non firmerei mai per obiettivi minimi, però ognuno di noi sa da dove sta partendo, quale deve essere il progetto e quali sono gli obiettivi del club. Sono due cose che possono sembrare che vanno di comune accordo, ma c’è una differenza. Personalmente non accetto obiettivi minimi, ma dall’altro lato tutti sappiamo da dove siamo partiti e ritrovarci oggi con 41 punti dopo 18 partite penso che nessuno poteva immaginarlo".

17:37

Conte: "Abbiamo rischiato la beffa"

"Dispiace essere arrivati sullo 0-0 a 10' dalla fine, sembrava una partita stregata, anche perché fai il 70% di possesso palla, sbagli un rigore e prendi un palo. Non mi sarei meravigliato se ci fosse stata la beffa. Invece siamo stati bravi anche nella fase di non possesso. Se riuscissimo a fare qualche gol in più saremmo più sereni".

17:36

Conte elogia Raspardori

"Diciamo che Raspadori ce lo stiamo inventando come scelta, ci sto lavorando come interno di centrocampo. Aggiungere qualità in partite bloccate come quellea di oggi. Può rappresentare un’opzione importante. Sono contento per Jack che si allena in maniera molto seria e professionale. È un ragazzo che è coinvolto nel progetto e cui dà quella qualità e quei gol di cui abbiamo bisogno".

17:31

Conte: "Ho un gruppo unito"

"Dobbiamo continuare ad avere un po’ di fortuna e non avere brutti infortuni. Questo è un gruppo unito che sta si sta prendendo soddisfazioni e le sta dando ai tifosi del Napoli".

17:29

Conte: "Ricordiamoci da dove siamo partiti..."

"Sappiamo tutti dove siamo partiti e nessuno si aspettava di avere 41 punti adesso. Vogliamo migliorare, questa è una squadra in cresciuta", le parole di Conte a Dazn.

17:28

Di Lorenzo: "Contento per Raspadori"

"Sono contento per Jack perché merita tantissimo per quello che fa durante la settimana. Siamo in alto per quelli che giocano ma soprattutto per quelli che non giocano, per quelli che danno una spinta durante tutta la settimana. E’ stato bello il modo in cui come abbiamo festeggiato il gol di Raspadori. Siamo veramente contenti. Tutti insieme stiamo spingiamo per riportare il Napoli dove merita", ha aggiunto Di Lorenzo a Dazn mettendo il focus su Raspadori, autore di un gol decisivo.

17:22

Di Lorenzo: "Inutile guardare la classifica"

"Il Maradona canta? Sentiamo il calore del pubblico, i tifosi sono incredibili. L'atmosfera è sempre elettrizzante e dobbiamo cavalcare l’entusiasmo. Chiudere l’anno al primo posto è sicuramente bello, ma non abbiamo fatto ancora nulla: guardare la classifica adesso è inutile". L'ha detto Di Lorenzo, il capitano del Napoli, ai microfoni di Dazn.

17:08

Il record di Conte

Con la vittoria del Napoli contro il Venezia, Antonio Conte ha raggiunto quota 500 punti da allenatore in Serie A.

17:00

Manna non esclude il colpo Danilo

16:54

Napoli, la reazione di Conte al rigore fallito

