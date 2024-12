Mario Rui saluta Napoli: "Ho vissuto momenti indimenticabili"

Napoli, l'addio di Mario Rui: "Ho vissuto momenti indimenticabili"

Questo il messaggio d'addio con cui Mario Rui ha salutato Napoli dopo la risoluzione con il club di Aurelio De Laurentiis: "Non è mai facile trovare le parole giuste per salutare una città, una squadra e dei tifosi che sono stati una parte così importante della mia vita. A Napoli ho vissuto momenti indimenticabili: le vittorie, le sfide, l’abbraccio della gente e la passione di un popolo unico. A voi tifosi, il mio grazie di cuore per il supporto incondizionato, sia nei momenti di gioia che in quelli difficili. Alla società, ai miei compagni e a tutto lo staff, - continua - grazie per la fiducia e per avermi fatto sentire parte di una grande famiglia. Porterò sempre Napoli e il Napoli nel cuore. È tempo di voltare pagina, - ha poi aggiunto l'ex Roma - ma non dimenticherò mai tutto ciò che questa maglia ha rappresentato per me. Grazie di tutto. Forza Napoli sempre!".

Mario Rui, il messaggio della moglie: "Napoli è stata casa, città unica"

"Napoli non è stata solo una città, ma una casa", si legge sull'account Instagram ufficiale di Renata Goncalves, moglie di Mario Rui. "Qui è nata nostra figlia, un dono speciale che resterà per sempre legato a questa città unica. I nostri figli sono cresciuti tra il calore del popolo, i colori e la magia di Napoli, circondati da un affetto che non ha eguali. Grazie per aver reso questi anni così straordinari, per averci fatto sentire parte di una grande famiglia e per aver accompagnato la nostra storia con amore e rispetto. Napoli non sarà mai solo un luogo: è una sensazione, un’emozione che ci accompagnerà ovunque andremo. Questa città sarà per sempre nel nostro cuore. Con affetto infinito, Renata".