Napoli, gli auguri di De Laurentiis: "Serenità e pace". Poi fissa l'obiettivo Europa

Piedi ben piantati a terra. Per Conte, il Napoli e soprattutto il presidente De Laurentiis. Se i tifosi sognano il secondo scudetto in tre anni, nonostante il primo posto in classifica, il presidente vola basso. E fosse l'obiettivo (il ritorno in Europa) negli auguri del primo dell'anno pubblicati sul suo account ufficiale su X: "Buon 2025 a tutti. Che sia un anno all’insegna di serenità e pace. Un augurio speciale ai nostri straordinari tifosi ovunque nel mondo. La speranza è che il 2025 prosegua sulla scia della seconda parte di quest’anno e che il nostro obiettivo di rientrare in Europa venga centrato".