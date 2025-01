Conte diretta prima di Fiorentina-Napoli: segui la conferenza di oggi LIVE

Il 2025 del Napoli inizierà lontano dalla Campania: tappa a Firenze. Appuntamento domani, 4 gennaio, alle 18, per la gara valida per la diciannovesima giornata di Serie A. Gli azzurri vanno a caccia della quarta vittoria di fila dopo esseri imposti in trasferta contro Udinese (3-1) e Genoa (2-1) ed essersi imposti in casa sul Venezia (1-0). La Viola di Raffaele Palladino punta al ritorno al successo dopo tre partite (ko 1-0 a Bologna, 2-1 tra le mura amiche contro l'Udinese, 2-2 all'Allianz Stadium con la Juve). Antonio Conte ha presentato il match in conferenza stampa. Aggiornamenti in tempo reale: segui la diretta de Il Corriere dello Sport .

Napoli, +13 punti rispetto alla scorsa stagione

Il Napoli ha conquistato 41 punti in questo campionato, mentre nelle prime 18 gare dello scorso aveva un totale di 28 punti; la differenza di 13 punti è la migliore tra le squadre presenti in entrambe le stagioni di Serie A. LEGGI TUTTE LE CURIOSITA' PRE-PARTITA

Conte, la media punti contro la Fiorentina

La media punti di Antonio Conte contro la Fiorentina è di 2,14. Domani al Franchi il quindicesimo confronto diretto con la Viola da allenatore.

Conte sulle assenze di Kvara e Politano: l'estratto video

Antonio Conte ha aperto la sua conferenza stampa annunciando l'assenza di Kvara e Politano dai convocati per la trasferta a Firenze. VEDI L'ESTRATTO VIDEO

Serie A, la classifica

Serie A, risultati e calendario

Conte imbattuto nelle ultime nove partite con la Fiorentina

Conte è imbattuto da nove partite contro la Fiorentina. L'ultima sconfitta risale al 20 ottobre 2013: Fiorentina-Juve 4-2.

Conte, l'ultimo (vittorioso) precedente con la Fiorentina

Il 5 febbraio 2021 è la data in cui Conte ha sfidato la Fiorentina al Franchi. Nella ventunesima giornata di Serie A, l'Inter vinse 2-0 con gol di Barella al 31' e Perisic al 52'.

Napoli, partenza in treno alla volta di Firenze

Il Napoli partirà in treno alla volta di Firenze dove domani affrontrà la Fiorentina nella diciannovesima giornata di Serie A.

Fiorentina-Napoli, termina la conferenza stampa di Conte alla vigilia

Si è conclusa la conferenza stampa di Antonio Conte prima di Fiorentina-Napoli.

Conte: "Mancano dei tasselli, ma dovete parlare col presidente"

Conte: “Quando parlo di costruzione parlo di valutazioni fatte sulla squadra. Quando si è in costruzione, dovete dare il tempo. Il club non può prendere e mettere dentro altri cinque, sei giocatori. Ci vorrà tempo e pazienza. Vi trovo molto impazienti. Non è che uno può arrivare e prendi. A parte che devi parlare col presidente, in tutto questo (ride). Ok, c’avrete ragione, però ci vuole tempo. Ci vuole pazienza. Non vedo ne pazienza e ne tempo. Si parla sempre di scudetto e vincere. Vincere, vincere, vincere. Poi alcune cose le vedete e me le chiedete anche voi. Questo è il discorso. Nella costruzione servono determinati tasselli. Che devo dire, che servono più gol dagli attaccanti e della squadra? Che alle volte non finalizziamo per quanto creiamo? Sicuramente mancano dei tasselli che altre squadre hanno. Io me li bacio a uno a uno sti ragazzi per l’attaccamento che stanno mostrando nei confronti del club”.

"Fare di più? Siamo al massimo dei giri"

Conte: “Fare di più? Significherebbe essere solo in testa alla classifica. Non so cosa vi aspettavate, cosa speravate. Abbiamo 41 punti. Significa che stiamo tirando la macchina al massimo. La macchina Napoli è al massimo dei giri. Mi sarò perso qualcosa se qualcuno si aspettava di più. Con tutto il rispetto. Mi sembra che questi ragazzi stiano andando oltre le proprie possibilità e le più ottimistiche previsioni. Cosa possiamo chiedergli di più?”

Conte: "Lukaku? Domande a ogni santa conferenza"

Conte: “Lukaku? È argomento di discussione ogni santa conferenza. Oggi abbiamo 41 punti frutto del lavoro di tutta la rosa. Alle volte siamo senza giocatori e nonostante tutte le difficoltà, alla fine, abbiamo 41 punti. Se mi concedete di non rispondere ogni volta a una domanda su un singolo ve ne sarei grato”.

"Palladino ha bruciato le tappe"

Conte: “Quando Palladino è arrivato alla Juve io ero sul viale del tramonto. Ha bruciato le tappe a livello di allenatore. È passato dall’allenare la Primavera del Monza alla prima squadra. Ora è arrivato alla Fiorentina, dove le aspettative sono alte e sta facendo molto bene. Gli auguro il meglio dopo la partita che giochiamo noi, a parte la partita col Napoli. Ha detto che lottiamo per lo scudetto? Se siamo lì che deve dire. E poi è napoletano, non si può inimicare i napoletani. Siamo lì. Speriamo di trovare allenatori che continuano a indicarci in lotta per lo scudetto”.

Conte: "Dobbiamo essere più forti delle assenze"

Conte: “Ho rispetto degli altri, ma non temo nessuno. La Fiorentina sta facendo benissimo, ha ottimi giocatori, produce picchi di velocità durante le partite più di tutti a dimostrazione del tipo di giocatori che hanno. Dobbiamo cercare ci continuare a crescere. Sono momenti che ci devono far capire l’importanza di essere squadra. Oggi abbiamo 41 punti grazie ai giocatori che abbiamo. Grazie a tutti. È la cosa più importante perché non dobbiamo dipendere da un giocatore, due, tre. Dobbiamo dipendere dalla squadra e cercare di sopperire a delle assenze che possono essere importanti ma non ci devono abbattere. Dobbiamo dimostrare di essere sulla buona strada”.

"Mettere pressione all'Inter o all'Atalanta è molto difficile"

Conte: “Mette pressione all’Inter o all’Atalanta è molto molto difficile. Dobbiamo pensare molto a noi stessi, a mettere fieno in cascina. Sono punti che ci diranno cosa faremo l’anno prossimo. Non c’è da mettere pressione. Non penso che squadre come l’Inter soffrano questo tipo di situazioni. Hanno una maturità tale… Quando sei lì, la stessa Atalanta, il Milan, non soffrono la pressione. Dobbiamo cercare di dimostrare che il lavoro sopperisce alla mancanza di giocatori importanti. Dobbiamo pensare solo a questo e poi vedremo”.

Conte: "Concentrati sulla Fiorentina"

Conte: “Ci apprestiamo a vivere un momento della stagione come tutti gli altri. Finiremo il girone di andata, avremo affrontato tutte e diciassette le squadre e inizierà il girone di ritorno. Manca una patita per arrivare a metà. Quello fatto finora ci deve dare fiducia e autostima. Stiamo lavorando e abbiamo lavorato tanto. Dobbiamo continuare su questa strada. Ci saranno partite più e meno semplici. Dobbiamo andare partita per partita. La Fiorentina sta facendo benissimo. Cerchiamo di concentrarci sulla partita di domani”.

Conte: "Spinazzola nasce come ala, è un'opzione"

Conte: “Spinazzola nasce come ala. Lui è molto bravo nella fase offensiva. Ai tempi della Juve era un’ala. Si è trasformato in un quinto offensivo, ha qualità tecniche importanti. Può essere un’opzione in questo momento”.

Conte: "Politano e Kvara non convocati"

Inizia la conferenza stampa di Antonio Conte: “Politano non è tra i convocati. È stata una settimana con qualche intoppo. Non è l’unico intoppo, non c’è neppure Kvara. Vi do due notizie. Mi disturba? Gli imprevisti, gli infortuni piccoli o grande che siano fanno parte della stagione, di ogni squadra di calcio. Finora siamo stati bravi a sopperire alle assenze. Quando è capitato con Lobotka siamo stati bravi a sopperire con Gilmour. Lo abbiamo fatto con Buongiorno, che mancherà anche domani, e con Kvara, dal suo problema al ginocchio che non è del tutto guarito. Ora ha avuto un affaticamento muscolare. Ora c’è da gestire l’assenza di Politano. Con il lavoro di squadra proveremo a fare di sempre del nostro meglio”.

Fiorentina-Napoli, tutto pronto per la conferenza stampa di Conte

Ancora pochi minuti e, a partire dalle 14:15, Antonio Conte presenterà Fiorentina-Napoli, gara valida per la diciannovesima giornata di Serie A. Aggiornamenti in tempo reale.

Conte, il bilancio contro la Fiorentina

Antonio Conte ha finora affrontato quattordici volte la Fiorentina da allenatore: bilancio di nove vittorie, tre pareggi e due sconfitte.

Conte, conferenza prima di Fiorentina-Napoli alle 14:15

Juan Jesus, le parole su Conte

A Radio CRC ieri, 2 gennaio, è intervenuto in collegamento telefonico Juan Jesus. Il difensore brasiliano ha tessuto le lodi di Antonio Conte. LEGGI TUTTO

13:45

Napoli, le ultime su Pellegrini

Non solo Rashford. Pellegrini è il primo obiettivo per il centrocampo del Napoli. LEGGI L'APPROFONDIMENTO DI MERCATO

13:40

"Per Rashford c'è l'ipotesi Napoli"

Antonio Conte sta per presentare Fiorentina-Napoli. Il tecnico degli azzurri è un estimatore di Rashford, in uscita dal Manchester United. Dall'Inghilterra rimbalza un'indiscrezione di mercato: "Per l'attaccante c'è l'ipotesi Napoli". LEGGI TUTTO

Serie A, la classifica

Serie A, risultati e calendario

