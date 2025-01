Fiorentina-Napoli, Rrahmani cuore d'oro: il gesto per la bambina prima della partita

Appena cinque gradi a Firenze per la sfida tra i viola e il Napoli di Antonio Conte . Se i giocatori in campo ci sono abituati, i bambini che li hanno accompagnati sul terreno del Franchi lo sono un po' meno.

Il gesto di Rrahmani prima di Fiorentina-Napoli

Se ne è accorto Amir Rrahmani. Il difensore del Napoli si è accorto che la bambina che lo aveva accompagnato in campo stava accusando il freddo di Firenze. Il giocatore, mentre le squadre erano schierate a centrocampo per l'inno della Serie A, ha dunque deciso di togliersi la felpa e mettergliela sulle spalle per proteggerla e scaldarla. La bambina ha reagito sorridendo