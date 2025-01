Conte diretta dopo Fiorentina-Napoli: interviste e conferenza stampa LIVE

FIRENZE - Antonio Conte dice la sua sulla prestazione del Napoli che ha vinto 3-0 contro la Fiorentina di Raffaele Palladino al 'Franchi' portandosi in testa alla classifica, a +3 sull'Atalanta con una partita in più. L'allenatore degli azzurri parla alle tv collegate e in conferenza stampa. Segui la diretta.