Infortunio Olivera in Fiorentina-Napoli: come sta, la prima diagnosi

Mathias Olivera è stato costretto a uscire dal campo nel finale della partita del suo Napoli contro la Fiorentina , vinta dagli azzurri per 0-3 al Franchi. La prima diagnosi sulle condizioni del terzino uruguaiano ha evidenziato come l'entità sia meno grave di quanto previsto: trauma contusivo al polpaccio sinistro.

Le condizioni di Olivera

All'ottantaseiesimo minuto della sfida tra Fiorentina e Napoli, Mathias Olivera si è accasciato a terra dolorante. Immediato il cambio per Antonio Conte, che al suo posto ha deciso di schierare Giacomo Raspadori. In attesa del comunicato ufficiale, le prime diagnosi hanno evidenziato così un trauma contusivo. Il Napoli tornerà in campo domenica 12 gennaio, allo stadio Maradona, contro il Verona.