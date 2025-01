Napoli, grazie a Conte David Neres è la nuova stella del campionato

Il campionato ha una nuova stella. I segnali erano già arrivati, ora c’è anche la conferma. Il Napoli ha portato in Italia un campione in grado di spostare gli equilibri, un funambolo che scatena la fantasia dei tifosi e ubriaca gli avversari. Arriva da San Paolo e ora è l’idolo del Maradona, l’ideale legame fra passato e presente che sta facendo esplodere David Neres. Grande tecnica, l’arte innata del dribbling, imprevedibile e a tratti immarcabile, un mancino naturale che riesce a segnare gol di destro come quello che ieri ha accecato il Franchi. Fino a qualche settimana fa, Conte lo aveva tenuto in naftalina. Lo utilizzava a sprazzi, soprattutto dalla panchina. Lo vedeva anarchico, pretendeva una crescita dal punto di vista tattico. Al momento giusto, complici anche i problemi di Kvara, lo ha lanciato nella mischia. Ha trovato un giocatore diverso, maturato, disposto anche al sacrificio che chiede a tutti i suoi giocatori. Una crescita in fase difensiva che non gli ha fatto perdere smalto in attacco. Ripartenze, accelerazioni, assist, gol: un repertorio completo che ha quasi offuscato ieri le pesanti assenze di Kvara e Politano.