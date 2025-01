Conte, il ricordo da brividi per il piccolo Daniele commuove tutti

"Siamo molto felici della vittoria ma abbiamo ricevuto un brutto colpo, abbiamo perso una persona molto cara, un bambino che ci ha lasciato questo pomeriggio". Dopo un vittoria per 3-0 con una grande prestazione in un campo difficile come quello di Firenze, così aveva commentato Christian Stellini nel post partita. Difficile fare altrimenti. Daniele, così si chiamava il bambino che nell'ultimo periodo ha dato "tanta forza ed energia" agli azzurri. Antonio Conte non è riuscito neanche a presentarsi davanti ai microfoni per il duro colpo che lo aveva sconvolto.