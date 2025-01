Napoli, Stellini racconta Conte: "Sto bene con lui ma mai comodo"

Stellini: "Con Conte bisogna sempre farsi trovare pronti"

"Ho iniziato a lavorare con Conte come collaboratore tecnico - ha proseguito - analizzare le nostre partite e gli allenamenti. È l'aspetto che mi è più caro e sul quale mi concentro tanto. Il ruolo del secondo allenatore, poi, si è molto evoluto negli anni. Il secondo è diventato un po' il tramite tra l'allenatore e lo staff. Il tecnico oggi ha molte più cose a cui pensare, tra cui anche gli aspetti mediatici, e spende tante energie in cose che magari una volta non si facevano". In conclusione, Stellini ha fatto il nome di tre calciatori del Napoli che potrebbero diventare allenatori: "Di Lorenzo è un ragazzo che conosce il calcio ed è molto interessato. Anche Simeone è molto attento alle dinamiche del gioco e non solo relative alla fase offensiva e all'attacco. Per intelligenza e comunicazione, secondo me anche Zerbin potrà diventare un allenatore".