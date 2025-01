Di Lorenzo e le dolcissime parole per il piccolo Daniele: "Sarà sempre con il Napoli"

Dall'importanza di Antonio Conte alla crescita del gruppo squadra, fino alla dedica speciale per il piccolo Daniele . Archiviata la sfida con il Verona, Giovanni Di Lorenzo è tornato a parlare dello straordinario momento del Napoli e del primato in classifica, con un occhio al percorso fatto finora e al prossimo impegno con l'Atalanta di Gasperini.

Di Lorenzo, il pensiero per il piccolo Daniele

È stata una settimana particolare in casa Napoli. La vittoria di Firenze è immediatamente passata in secondo piano, dopo aver appreso la notizia della prematura scomparsa del piccolo Daniele. Il successo con l'Hellas Verona, maturato ieri al "Maradona", ha rappresentato una nuova occasione per dedicare un pensiero al giovane tifoso: "È stata una settimana toccante - ha confermato capitan Di Lorenzo a Radio CRC - però lui resterà sempre tra di noi. Abbiamo vissuto questi mesi in modo davvero intenso. Il suo ricordo ci accompagnerà sempre".

Di Lorenzo e l'importanza di Conte

Sul campo, il Napoli ha confermato quanto di buono fatto in questi mesi, vincendo ancora una volta contro una delle squadre appartenenti alla colonna destra della classifica. Un segnale importante, in risposta ad un'Inter che non vuole saperne di mollare: "In questi mesi la squadra è cresciuta tanto e ha meritato di essere lì in alto, - ha detto Di Lorenzo - nessuno ci ha regalato niente. Sappiamo che il campionato è ancora lungo, ma siamo contenti per noi e per i tifosi. Dopo un anno veramente difficile, è bello essere lì e aver riportato il Napoli a competere per posizioni importanti".

Il terzino destro azzurro ha poi sottolineato l'importanza di un allenatore come Antonio Conte: "È importante per me e per tutti. Lavoriamo davvero tanto durante la settimana ed i sacrifici che facciamo la domenica vengono ripagati. Il mister ci spinge ogni giorno a dare il massimo, a cercare di crescere e di essere più forti del giorno precedente. Ha un ruolo importante per tutti noi".