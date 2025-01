Kvara, l’addio più commovente: di notte al Murale di Maradona 

NAPOLI - Tutto fatto, Khvicha Kvaratskhelia va al Psg. E l’addio al Napoli si è consumato con una scena emozionante. Come riporta Calcionapoli24, il georgiano è andato nella notte davanti al murales di Maradona, in pieno centro. Un saluto speciale in un luogo sacro per tutti i napoletani e tifosi del calcio. Finisce così la sua storia azzurra. A Napoli è diventato grande, è la città dove da promessa si è fatto calciatore importante, dove ha vinto uno scudetto e dove è anche diventato uomo, decidendo di sposarsi e diventare papà. E allora, visto che Napoli e il Napoli per lui non sono stati solo un club di calcio ma molto di più, non poteva che esserci saluto migliore. E più giusto, forse, nonostante alla fine Kvara abbia preferito i soldi e il progetto francese al Napoli. Il futuro dirà se la sua scelta è stata giusta, il passato dice che a Napoli ha scritto una pagina indimenticabile della storia del club.