Garnacho apre al Napoli, ma il Manchester United spara alto: i dettagli 

Giovanni Manna è rientrato ieri in Italia dopo aver chiuso un affare e dopo averne preparato un altro: lunedì a Montecarlo ha definito con il collega Luis Campos la cessione di Khvicha Kvaratskhelia al Psg e ieri, invece, ha incontrato gli agenti di Alejandro Garnacho . Il passato e il futuro. O meglio, l’esplosivo talento di 20 anni e 12 milioni di follower su Instagram che fa impazzire i ragazzini e che Conte ha chiesto per colmare il vuoto lasciato da Kvara. Il ds del Napoli, dopo la tappa in Costa Azzurra, è volato a Barcellona per la riunione con i rappresentanti di Leaders, l’agenzia che cura gli interessi dell’attaccante dello United e della Seleccion. Spagnolo nato a Madrid, per la precisione, ma di madre e nazionale argentina. Un esterno sinistro che a Manchester adorano, tanto da dedicargli il coro che in passato fu dedicato a Cristiano Ronaldo. Garna, prodotto dell’Academy , vale oro per il club considerando che la sua cessione produrrà profitto netto, e così i Red Devils sparano alto. La prima richiesta, a quanto pare, ha sfiorato i 60 milioni di pounds, più o meno 71 milioni di euro. Un prezzo fuori mercato. Tant’è che negli ambienti degli affari del calcio la valutazione ritenuta più congrua si aggirerebbe intorno ai 50 milioni di euro. Più o meno quanto il Napoli sarebbe intenzionato a investire: 45 più bonus, tanto per fare un esempio aderente alla realtà.

L'apertura

L’incontro tra Manna e gli agenti di Garnacho è stato positivo, produttivo: c’è apertura, esistono i presupposti per lavorare ai fianchi dello United per trovare la formula giusta. Il Napoli può insistere, insomma, nonostante i parametri salariali non siano esattamente contenuti (si aggirano intorno ai 4 milioni tra base fissa e bonus).

Ombra Juve

Del resto, per lasciare la Premier servono argomenti convincenti. Gli stessi che la Juve sta parallelamente provando a utilizzare, però per la prossima stagione. Anche Giuntoli è sul giocatore, ma con vista su giugno: un testa a testa a distanza in attesa dello scontro diretto in campo, sabato 25 gennaio al Maradona. Una partita che Conte vorrebbe giocare con il sostituto di Kvara già allenato e a disposizione. Meglio ancora se Garnacho, of course.

Piste bis

Sempre vive le piste alternative che portano allo svizzero del Bologna, Dan Assane Ndoye, 24 anni, ma il club rossoblù fa muro nonostante l’interesse per Cyril Ngonge (anche il Milan ha chiesto info). E ancora: Manna ha sondato la disponibilità di Edon Zhegrova, 25 anni, kosovaro del Lilla, ma è un mancino naturale e il Napoli in questa fase è alla ricerca di un destro. Esce dalla lista Timo Werner, il tedesco degli Spurs: «Ha un problema al tendine del ginocchio, non possiamo vendere», ha spiegato ieri il suo tecnico Postecoglou. Bye. Per la cronaca: pare che Manna stia monitorando Devyne Rensch, 21 anni, esterno olandese dell’Ajax su cui c’è forte la Roma.

Il rinnovo

A Napoli, nel frattempo, è arrivato Pablo Boselli, l’agente di Olivera: l’annuncio del rinnovo fino al 2030 è dietro l’angolo. Mati tornerà in campo sabato a Bergamo con l’Atalanta dopo l’infortunio di Firenze.