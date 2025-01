Conte dopo Atalanta-Napoli: "Il dopo Kvara? Non facciamo ridere con giocatori di prospettiva"

Vittoria importantissima per il Napoli a Bergamo: gli azzurri passano in casa dell’Atalanta , una delle concorrenti per il successo finale in campionato, distanziandola di ben 7 punti in classifica. Ora la squadra di Conte ha sei punti sulla seconda, l’Inter, che però deve recuperare una partita. Ecco le parole del tecnico del Napoli.

Si conclude così la conferenza stampa del tecnico del Napoli.

Conte e i tifosi

“Ad inizio anno tanti volevano andare via, siamo stati bravi a non sbagliare alcuni giocatori. Qui le aspettative sono altissime. Il timore è che non ci sia la pazienza giusta. Ci siamo messi a correre nonostante tutto. Vedo i tifosi felici e questa cosa mi dà forza. Lobotka? Giocatore importante e dietro di lui c’è Gilmour che sarà il futuro prossimo del Napoli. Vorrei ringraziare i tifosi venuti all’aeroporto, una cosa assurda e incredibile. Mi auguro che nelle prossime trasferte anche chi è residente possa venire, ci deve essere equilibrio”.

"Abbiamo grandi meriti"

“Gasperini parla di episodi? Ognuno ha la sua opinione. La partita è stata in equilibrio, io dico che quando la indirizzi dalla parte tua un po’ di merito ce l’hai. Riconosciamoci dei meriti. Sono ancora più forti di noi, ma abbiamo fatto un passo avanti. Siamo sulla strada giusta”.

Conte in conferenza: "Il gol poteva ammazzarci"

Conte in conferenza stampa: “Abbiamo vinto su un campo difficile contro una grande squadra. Avevo chiesto ai giocatori di essere coraggiosi e lo sono stati sempre. Il gol preso poteva ammazzarci, potevamo fare meglio in certe situazioni, ma ci siamo rialzati, li abbiamo pressati alti e guardati negli occhi. Loro hanno vinto l’Europa League quindi l’ambizione è vincere lo scudetto, ne hanno le potenzialità”.

Conte: "Ci sono difficoltà ma non lamentiamoci"

“Stiamo andando veloci ma non abbiamo intenzione di togliere il piede dal pedale. Dobbiamo mettere fieno in cascina per il ritorno in Europa. Poi se guardi la classifica e sei lassù, non vuoi tornare giù. Ma non ci siamo solo noi, ci sono altre squadre forti, stiamo facendo qualcosa di straordinario, anche in mezzo alle difficoltà ma senza lamentarci”.

I miglioramenti del Napoli

“Stiamo facendo un percorso. Da inizio anno, abbiamo anche perso giocatori importanti. Dobbiamo continuare, sono molto contento di andare agli allenamenti. C’è tanto di questi ragazzi, mi hanno dato grande disponibilità. La nostra strada prevede miglioramenti dei singoli per diventare miglioramenti di squadra. Possiamo dare fastidio. Questa è solo la seconda partita del ritorno, ma siamo soddisfatti. Siamo una squadra coraggiosa, dobbiamo difenderci pressando”.

Ancora Conte: "Napoli, che intensità!"

Conte a Dazn: “La partita era impostata in modo chiaro, non volevamo andare a prenderli sempre. Siamo però sempre stati propositivi e mai bassi, non li abbiamo fatti giocare. Questa è stata la chiave rispetto alla partita di andata. Lobotka ha un po’ sofferto nel possesso, però sono partite che si giocano ad alte intensità. Noi siamo degli alunni che cercano di migliorare, l’Atalanta è maestra nella fase di pressione, giocano da anni con Gasperini”.

Lukaku e gli altri

Sempre Conte: “Lukaku dà sempre tutto, è importante per noi. Ma sono tutti importanti. Non voglio trascurare nessuno della rosa. Siamo giusti e affamati”.

Conte e il dopo Kvara

“Per il dopo Kvara, lascio al club la decisione. Se dovessero chiedermi qualcosa, dirò qualcosa. Giocatori di prospettiva? Se si deve fare qualcosa, si deve fare in modo giusto, altrimenti rimaniamo con questi ragazzi. Rispetto allo scudetto, sono andati via i giocatori migliori. Ma io vado in guerra con questi uomini”.

Ecco Conte: "Siamo in crescita"

Conte a Sky: “Questa squadra è cresciuta tanto. Due mesi e mezzo fa l’Atalanta ci ha dato tre gol a casa nostra. Oggi è stata una partita diversa, da tutti i punti di vista. Siamo cresciuti anche nelle difficoltà, a livello di infortuni e mercato. Sono cose che potrebbero ammazzare un toro. Ringrazio questi ragazzi, quando alleno sono felice”.

Una statistica del Napoli di Conte

Il Napoli ha vinto otto delle prime 11 trasferte stagionali in serie A solo per la terza volta nella sua storia: 10 nel 2017/18, campionato finito in seconda posizione, e nove nel 2022/23, stagione dell’ultimo scudetto.

