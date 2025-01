Il Napoli di Conte strega gli Stati Uniti: c'è un paragone pazzesco con Guardiola

Conte a Napoli come non era mai stato prima

Questa stagione rappresenta infatti una rottura interessante dal passato per il tecnico leccese visti i suoi successi recenti con la difesa a tre. Nel suo nuovo 4-3-3, Conte permette una maggiore flessibilità ai suoi centrocampisti. La libertà di McTominay e Anguissa di muoversi lateralmente crea sovrapposizioni inattese e confonde le difese avversarie, rompendo schemi difensivi consolidati. Poi c'è il ruolo di Lukaku, che agisce più da punto d'appoggio che da centravanti tradizionale, attirando i difensori e creando spazio per i centrocampisti che avanzano.

Una scelta "alla Guardiola"

Insomma, Antonio Conte ha rivoluzionato il sistema del Napoli, abbandonando l'iniziale 4-2-3-1 con Kvaratskhelia utilizzato come numero 10. Ora nel 4-3-3, McTominay e Anguissa si spingono regolarmente in avanti, con Lobotka che rimane come unico centrocampista di contenimento, un po' come fece Guardiola al suo arrivo a Manchester cambando i ruoli di David Silva e De Bruyne . In precedenza abituati a giocare nella linea dei trequartisti in un 4-2-3-1, li ha inseriti in un 4-3-3, schierando Silva a sinistra e De Bruyne a destra. Centrocampisti usati come esterni offensivi per creare superiorità numerica in fase offensiva, ma con specifiche istruzioni di posizionamento. Conte, invece, dà anche la libertà di movimento a McTominay e Anguissa, che spesso si trovano nella stessa zona del campo, con movimenti che li vedono scambiarsi posizione e sovrapporsi in modo quasi "caotico" per non dare punti di riferimento alla difese avversarie.