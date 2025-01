Napoli, De Laurentiis, Conte e i para...

Apro una parentesi extra-Roma (la chiuderò in fretta) per commentare una frase pronunciata da Antonio Conte: "Decide il club se intervenire sul mercato, con questa squadra vado in guerra".

Per la serie, io vi riporto in alto e poi spetta al presidente dare l’ultima spinta. L’allenatore vincente parla così. L’allenatore vincente stressa la società per ottenere i giocatori che servono, non se li lascia prendere a chili o a centimetri. E alla fine qualcosa di buono porta a casa per il bene della squadra e suo: sa che la carriera è nelle mani dei risultati e ai risultati è più semplice arrivare con i giocatori nei quali si crede.

Per parlare come Conte occorre tuttavia avere dei crediti da scontare, titoli da esibire: nel calcio l’aziendalista da panchina è destinato a fallire.

Conte ha vinto subito alla Juve, al Chelsea e al secondo anno di Inter, nel primo perse la finale di Europa League. Raramente supera, per esaurimento ambientale, lo scoglio della terza stagione, ma nell’albo d’oro dei club è sempre presente.

Il suo è un calcio esigente, è pressione, tensione, immersione totale, richieste, giuste pretese: non tutti sono in grado di reggerlo, non tutti sono Marotta. Dicono infatti che Levy del Tottenham non voglia più avere a che fare con tecnici italiani, dopo l’esperienza con Antonio. Ma Levy non fa testo: è stato capace di bruciare alcune tra le migliori risorse al mondo, da Pochettino a Mourinho, da Espirito Santo a Conte.