Il gesto di Conte al gol di Anguissa che esalta i tifosi del Napoli

Gli occhi di Antonio Conte erano incollati sulla palla messa in mezzo da Politano , al 57' di Napoli-Juve , che è fluttuata verso la testa di André-Frank Zambo Anguissa . Proprio mentre il centrocampista colpiva di testa, battendo Di Gregorio e mandando in visibilio i tifosi al Maradona , l'allenatore degli azzurri ha mimato l'inzuccata risolutiva del suo giocatore prima di lasciarsi andare a un'esultanza carica di entusiasmo.

Napoli-Juve, l'esultanza di Conte per l'inizio della rimonta

Alle telecamere di Dazn non è sfuggito il colpo di testa mimato da Conte, seguito istante per istante nella sua dinamica, fino all'esplosione di gioia finale. Al riposo in svantaggio di un gol (Kolo Muani al 43'), il Napoli ha rimesso il risultato in parità prima di portarsi in vantaggio al 69' con Lukaku su calcio di rigore.