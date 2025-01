Kvaratskhelia chi? Napoli, i numeri che dimostrano l'impressionante Effetto Conte

I numeri schiacciano le parole e mai, come nel caso del Napoli schiacciasassi di Antonio Conte , l'affermazione fotografa con nitidezza lo stato dell'arte dopo la grande vittoria sulla Juve , la settima consecutiva nel torneo, neutralizzando subito i possibili contraccolpi della cessione di Kvaratskhelia sul rendimento collettivo. Anche se nelle 19 presenze (17 e 5 gol in campionato; 2 in Coppa Italia) collezionate sino alla partenza per Parigi, il georgiano non aveva di certo brillato come nella stagione tricolore che l'aveva imposto all'attenzione generale.

Il Napoli di Conte comanda anche senza Kvaratskhelia

Oggi, la squadra partenopea, senza Kvara, senza Osimhen, senza Zielinski, comanda il campionato con 53 punti dopo 22 giornate, gli stessi totalizzati alla fine dell'ultimo torneo e ne conta 18 in più rispetto a un anno fa. Gli allora campioni d'Italia in carica erano settimi e si dibattevano in una crisi di rendimento che, alla trentottesima giornata, li avrebbe visti chiudere al decimo posto rimanendo esclusi dalle coppe europee alle quali avevano partecipato per quattordici edizioni consecutive. L'ultima Juve di Allegri, invece, aveva terminato il torneo con 18 punti in più sul Napoli. Quello di oggi, invece, ha vinto 17 partite nei primi 22 turni, come fece Sarri nella stagione 2017/18, arrivando secondo e come Spalletti nel 2022/2023, quando fu scudetto. Nel giro di quattro mesi, Conte ha incrementato di 15 punti il vantaggio su Motta. Dopo lo 0-0 allo Stadium, nella quinta giornata, i partenopei contavano una lunghezza sui bianconeri (10 a 9); oggi sono diventati 16 (53 a 37 punti).

Anguissa e Di Lorenzo rinati, McTominay e Lukaku decisivi

Ancora: Anguissa ha realizzato 5 gol, dei quali 3 di testa e, insieme con Jens Stage (Werder Brema) e Harry Wilson (Fulham), nel gioco aereo è il più risolutivo centrocampista a livello dei cinque principali campionati europei. Anche McTominay è a quota 5, mentre Lukaku, fortemente voluto da Conte e nonostante si sia aggregato alla squadra nella fase finale del mercato, alla Juve ha siglato il gol n. 200 in carriera, il nono stagionale, confermandosi capocannoniere della squadra. Per non dire dei dati riguardanti la condizione atletica della squadra, a cominciare dal centrocampo: Anguissa ha giocato 22 partite su 22; McTominay 19, Lobotka 17 (saltando quattro incontri per infortunio). Si aggiungano Di Lorenzo, tornato ai livelli del'Europeo 2021, Meret più che mai in forma Nazionale; la difesa capace di sopperire alla prolungata assenza di un pilastro del calibro di Buongiorno, al punto da risultare la meno battuta. L'Effetto Conte impressiona.