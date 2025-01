Conte, la frase per zittire Thiago Motta durante Napoli-Juve: il video è virale sui social

NAPOLI - Grandi emozioni, in campo e non solo, per un match molto sentito come Napoli-Juve. La vittoria degli azzurri in rimonta, firmata da Anguissa e Lukaku su rigore, ha fatto impazzire di gioia i tifosi napoletani. Ma la copertina se l'è presa Antonio Conte, grande protagonista della serata e pizzicato dalle telecamere di Dazn scatenato in panchina al Maradona. Tutta "colpa" di un gesto di Thiago Motta che non è passato inosservato...