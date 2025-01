Rrahmani: "Con Conte siamo una squadra di robot. Attenti alla Roma"

Amir Rrahmani è una certezza della retroguardia del Napoli da diverse stagioni (compresa quella dello storico scudetto) e si sta confermando anche quest'anno con l'arrivo di Antonio Conte in panchina. Il difensore è intervenuto a Radio Crc partendo proprio dal nuovo tecnico: "Non solo io, penso che per Conte tutti noi giocatori siamo dei robot, perché facciamo cose simili e tutte le settimane prepariamo le partite insieme. Tutti dobbiamo fare quello che ci chiede il mister: ognuno di noi è un robot". Rispetto alla scorsa stagione la squadra trasmette molta più sicurezza in difesa e il kosovaro spiega il motivo: "La grande forza della solidità difensiva ritrovata è che difendiamo come una squadra, tutti insieme. A cominciare dagli attaccanti, che iniziano la pressione: in questo modo per noi dietro è più facile. Questa è la chiave della nostra squadra. Difendere in avanti e fare una forte pressione aiuta anche noi difensori ad agire meglio. Facendo una forte pressione, le palle che arrivano agli attaccanti contro cui giochiamo non sono pulite. In questo modo per noi è più semplice intervenire su quei palloni".