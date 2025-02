Manna: "Mercato complicato. E su Comuzzo e Saint-Maximin..."

Tra campo e mercato, le parole del direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna , intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio d'inizio di Roma-Napoli . Dall'obiettivo Comuzzo , per rinforzare il pacchetto arretrato di Antonio Conte, alla possibilità di acquistare Saint-Maximin , per colmare il vuoto lasciato da Khvicha Kvaratskhelia. Il tutto, senza dimenticare la delicatissima partita dell'Olimpico.

Manna: "Mercato complicato, abbiamo perso Kvara. Comuzzo? Ci interessa"

Dalla trattativa per Comuzzo all'idea Saint-Maximin, per il dopo Kvaratskhelia, fino ad arrivare al campo e all'attesissima sfida tra Roma e Napoli. Così il ds Giovanni Manna a DAZN: “La crescita della squadra? Fa tutto parte di un lavoro, di un percorso di crescita, continuando a lavorare partita su partita, lavorando solo su noi stessi".

E sul mercato, non si sbilancia: "Per noi è stata sicuramente una sessione di mercato complicata, perché abbiamo ceduto uno dei nostri giocatori migliori. Sessione complicata, ma stiamo lavorando. Comuzzo? Ci interessa, lo stiamo seguendo, è un ragazzo di grande prospettiva, ma non vogliamo andare oltre i nostri parametri. Saint-Maximin? Abbiamo perso un componente importante del gruppo come Kvara. Siamo partiti con obiettivi importanti, ma gennaio complicato. Abbiamo fatto il massimo, sotto il profilo economico e del buon senso. Abbiamo fatto quello che era nelle nostre capacità - ha precisato il dirigente del club partenopeo -. Saint-Maximin non è un giocatore nostro, ma è una cosa un po’ complicata. Vediamo”.